Mandantes fortes: os times com melhor desempenho em casa no Brasileirão

Fazer do próprio estádio uma fortaleza é, há anos, uma das fórmulas mais seguras para se dar bem no Brasileirão.

Em um campeonato longo, equilibrado e desgastante, conquistar pontos em casa é o que separa os postulantes ao título dos que apenas lutam para sobreviver. E alguns clubes estão cumprindo esse papel à risca em 2025, com desempenho sólido, pressão da torcida e consistência jogo após jogo.

Entre os destaques da temporada até aqui estão Flamengo, Cruzeiro, Bahia e Botafogo — os quatro melhores mandantes do Brasileirão. Cada um à sua maneira, eles transformaram seus estádios em territórios hostis para os adversários e ajudaram a manter viva a esperança por vaga na Libertadores, ou até mesmo algo maior.

Neste artigo, destrinchamos os números em casa de cada equipe e mostramos onde pode valer investir nos próximos jogos, com os mercados a longo prazo da Betano.

Flamengo

Assim como em outras temporadas , o Flamengo segue dominante em casa e, mais uma vez, transforma o Maracanã num verdadeiro caldeirão. Com 23 pontos conquistados em nove jogos — sete vitórias e dois empates —, o Rubro-Negro ainda não perdeu diante da torcida neste Brasileirão.

Mesmo quando o desempenho do time de Filipe Luis não encanta, a equipe encontra soluções técnicas e táticas para garantir os três pontos. A força do elenco, a sinergia com as arquibancadas e o peso da camisa tornam o Fla uma aposta segura como mandante.

Em seus cinco últimos jogos como mandante, o Flamengo venceu os cinco, marcou 10 gols e não sofreu nenhum. Na temporada inteira, são 21 jogos, com 15 vitórias, três empates e três derrotas.

Esse desempenho sólido no Rio de Janeiro tem sido fundamental para manter o time no topo da tabela. A constância nas vitórias em casa garante gordura e tranquilidade mesmo quando os resultados fora não são ideais. Com o Maracanã como trunfo, o Flamengo mostra que é candidato real a tudo em 2025.

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Cruzeiro

O Cruzeiro tem surpreendido positivamente em 2025. Com 22 pontos em nove partidas no Mineirão (sete vitórias, um empate e apenas uma derrota), a Raposa vem mostrando um futebol competitivo e consistente.

O time, comandando por Leonardo Jardim, se impõe com intensidade e equilíbrio, sabe controlar o ritmo do jogo e explora bem a força coletiva. O desempenho como mandante é um dos pilares da boa campanha até aqui.

Como mandante, o Cruzeiro tem três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe marcou 11 gols e sofreu quatro. Na temporada, a Raposa atuou em 18 partidas em casa, com 11 vitórias, quatro empates e três derrotas.

O bom momento no Mineirão impulsiona o Cruzeiro para o pelotão de cima da tabela. Os resultados conquistados em casa garantem estabilidade, confiança e alimentam o sonho de disputar competições internacionais.

Com o apoio da torcida e um sistema de jogo que funciona, a Raposa segue firme entre os destaques do campeonato, e não deixa de ser uma das surpresas da competição.

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Bahia

O Bahia vive um grande momento dentro de casa. Em oito jogos na Fonte Nova, são 20 pontos conquistados, com seis vitórias e dois empates. A equipe vem forte ofensivamente, tem bom entrosamento e sabe usar a energia da torcida ao seu favor.

Com um futebol que mistura intensidade e organização, o Tricolor baiano impõe seu ritmo diante dos adversários e se mantém firme no G6.

Em seus últimos cinco jogos em casa, o Bahia venceu quatro e empatou um. Foram sete gols marcados e três sofridos. Na temporada, são 27 partidas disputadas, com 19 vitórias, cinco empates e três derrotas.

Com Rogério Ceni na batuta, o desempenho na Fonte Nova tem sido peça-chave na campanha sólida do Bahia. A consistência nos jogos em Salvador vem dando respaldo para a equipe brigar na parte de cima da tabela.

O ambiente favorável, aliado à segurança coletiva, mantém o time em ritmo competitivo e reforça sua condição de protagonista em 2025.

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Botafogo

O Botafogo pode até não repetir a campanha avassaladora do ano passado, mas segue invicto em casa. São 15 pontos em sete jogos no Nilton Santos — quatro vitórias e três empates.

O time não brilha como em 2023, mas mantém a consistência defensiva, especialmente jogando diante da torcida. A solidez do setor defensivo tem sido a marca registrada do Glorioso como mandante.

Nas suas cinco últimas partidas em casa, o Botafogo conquistou três vitórias e sofreu dois empates. Foram sete gols marcados e três sofridos. Em 2025, no Nilton Santos, a equipe atuou 20 vezes, com 12 vitórias, três empates e cinco derrotas.

Essa invencibilidade como mandante mostra a força mental do elenco, mesmo em meio a oscilações. O equilíbrio em casa sustenta o time na parte superior da tabela e pode ser um diferencial na disputa por objetivos maiores na reta final. O Nilton Santos voltou a ser sinônimo de confiança para o torcedor botafoguense.

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Mando de campo como fortaleza

Em um Brasileirão tão equilibrado, onde cada ponto pode mudar o rumo de uma temporada, fazer valer o mando de campo é quase uma obrigação. Flamengo, Cruzeiro, Bahia e Botafogo entenderam isso como poucos.

Com métodos e estilos diferentes, cada um construiu um ambiente hostil aos visitantes, transformando seus estádios em fortalezas que sustentam boas campanhas, ou ao menos mantém o time vivo na briga por objetivos maiores.

Mais do que números, o desempenho como mandante mostra o quanto a conexão com a torcida, o conhecimento do gramado e a pressão emocional pesam no futebol brasileiro. E com metade do campeonato ainda pela frente, esses times sabem: se mantiverem o ritmo em casa, o céu é o limite, e o título está ao alcance.