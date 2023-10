Galera bet cadastro: tudo sobre o registro e apostas na operadora

Se você tem dúvidas sobre como fazer seu Galera bet cadastro está no lugar certo.

Fazer seu Galera bet cadastro é bem rápido e prático. A operadora vem ocupando seu espaço entre as maiores casas de apostas esportivas do momento, e ficou bastante conhecida após tornar-se patrocinadora oficial do Campeonato Brasileiro.

Por isso, trataremos, neste artigo, do passo a passo para abrir sua conta, do bônus de boas vindas, bem como os termos e condições das apostas online na Galera bet Brasil.

Passo a passo: Como abrir uma conta Galera bet

Antes de realizar quaisquer apostas esportivas ou no cassino, é preciso ter uma conta devidamente cadastrada. Além disto, a maioria das operadoras dispõe de um bônus de boas vindas ofertado aos novos clientes que fizeram registro nas casas de apostas online.

Portanto, caso queira realizar seu Galera bet cadastro, confira o passo a passo abaixo.

Acesse o site da Galera bet ; Na página inicial, busque o botão verde “Criar conta”, na parte superior direita; Ao clicar no botão, você será redirecionado para a página de registro; Agora basta inserir os dados solicitados, começando com o CPF; Informe nome, sobrenome, dada de nascimento, bem como número de telefone, e-mail e crie uma senha segura; Após verificar os dados, clique em “Criar conta” para finalizar o cadastro.

Ao fim deste passo a passo, você terá feito seu Galera bet cadastro.

Como fazer login Galera bet?

Agora que você já tem uma conta na plataforma, deve estar se perguntando como pode fazer um login pelo computador ou celular. Pois bem, confira abaixo os passos abaixo para acessar seu Galera bet cadastro e ter acesso a todos os serviços de apostas esportivas da operadora.

Acesse o site da Galera bet ; Clique o botão verde “entrar”, no topo da página inicial; Informe e-mail e senha e confirme o login; Ao acessar a conta, poderá movimentar valores e fazer apostas online.

Importante mencionar que algumas funções da plataforma só estarão disponíveis após efetuar o login. É o caso, por exemplo, do Chat, meio de comunicação que só pode ser utilizado por membros cadastrados na Galera bet.

Qual é o aplicativo Galera bet?

Como passamos muito tempo do dia utilizando o celular, seja para se divertir, comunicar ou mesmo trabalhar, é natural buscar um app da operadora de sua preferência para apostar em qualquer lugar, a qualquer momento.

Informamos, no entanto, que não localizamos um aplicativo disponível da Galera bet em sua plataforma, seja para Android ou iOS. Entretanto, é possível acessar a plataforma através do navegador de seu celular, e ter acesso às apostas esportivas e também bônus de boas vindas.

Galera bet é confiável? Entenda por que você deve se cadastrar

Até aqui, já te informamos como criar um Galera bet cadastro e como fazer um login na plataforma. No entanto, estas informações só são úteis se analisarmos a confiança da empresa, no que diz respeito a sua segurança e credibilidade.

Nossa equipe fez uma análise da Galera bet e confirmou que a operadora é confiável. Isto porque atua sendo legislado e fiscalizado pelas leis de Curação, onde a empresa é sediada.

Ademais, a Galera bet vem atuando no mercado há bastante tempo, e sua credibilidade é confirmada nos patrocínios a grandes campeonatos esportivos. Por fim, citamos o selo de segurança SSL, que indica a proteção dos dados do site, bem como seus processos de pagamento.

Para saber mais, confira nosso artigo sobre por que a Galera bet é confiável.

Bônus de boas vindas em Galera bet

Como já dissemos neste guia, é comum, entre as grandes casas de apostas esportivas, oferecer bonificações para os novos usuários. O Galera bet cadastro não fica atrás, e também dispõe de seu próprio bônus de boas vindas. Você também pode se interessar pelas ofertas de código promocional Betano e código bônus bet365.

Bônus de primeira aposta

Com este bônus, você pode resgatar uma primeira aposta em dobro até o valor de R$50. Se você é maior de 18 anos, pode ter acesso à promoção. Basta fazer uma aposta na Galera bet, que receberá outra aposta sem custo, no mesmo valor, sendo este no máximo R$50.

Separamos abaixo os principais termos e condições deste bônus de boas vindas.

A promoção é exclusiva aos usuários que efetuarem o primeiro depósito na conta;

A aposta grátis pode ser feita como aposta simples ou múltipla, seja num evento ao vivo ou no pré-jogo;

Você tem até sete dias para utilizar o saldo bônus da aposta;

Não é possível usar o bônus para jogos de cassino, seja no modo Ao vivo ou Bingo;

O odd total da aposta qualificatória deve ser de no mínimo 1.5.

Além destes detalhes, aconselhamos conferir todos os T&Cs promocionais da Galera bet em seu site oficial, antes de resgatar seu bônus.

Registre-se no celular na Galera bet

Como dito anteriormente, a Galera bet não dispõe de um aplicativo para celular, seja um dispositivo Android ou iOS. No entanto, utilizando o navegador, é possível ter acesso a todos os serviços, inclusive fazer o registro na sua versão móvel.

Para conseguir realizar o Galera bet cadastro, basta seguir o passo a passo abaixo.

Acesse o site da Galera bet ; No topo do site, toque em “criar conta”; A página de registro será aberta, para você informar os dados solicitados, que são os mesmos para cadastrar no computador; Confira todas as informações, e confirme o cadastro.

Feito isto, você já pode usufruir todos os serviços da plataforma, bem como ter acesso às bonificações disponíveis.

Termos e Condições

Qualquer prestador de serviço a um público deve ter como fonte de seus deveres e direitos um documento chamado Termos e Condições. É neste texto que estão todas as regras para utilizar os serviços e produtos das casas de apostas.

Ao fazer o Calera.bet cadastro, você estará concordando com estes T&Cs, que podem ser consultados na íntegra no site oficial da operadora. Entretanto, os termos e condições das empresas de apostas esportivas são bem parecidas. Dentre os principais regras para criar uma conta, listamos:

Somente maiores de idade podem ter acesso aos serviços, no Brasil, isto maioridade corresponde a 18 anos;

Você só pode possuir uma conta no site, ou seja, um número de CPF só pode ser usado em uma conta;

Todas as informações e dados entregues a operadora devem ser verdadeiras, para que posteriormente você possa validar a identidade;

Só é possível fazer transações de pagamento, seja saque ou depósito, no mesmo nome da titularidade do Galera bet cadastro.

Ademais, é importante mencionar que para possuir uma licença de funcionamento, a Galera bet incentiva o jogo responsável. Uma série de funções da plataforma, que podem ser conhecidas no site, proporcionam aos jogadores maior responsabilidade em suas apostas esportivas e de cassino.

Como apostar em Galera bet

Após verificar seu Galera bet cadastro e realizar um primeiro depósito na operadora, você está apto a apostar. Seja no computador ou no celular, você pode escolher entre as modalidades e mercados oferecidos no catálogo da operadora, e fazer palpites em eventos ao vivo ou pré-jogo.

Para saber mais detalhes, confira também nossa página sobre Galera bet apostas. Você também pode gostar das nossas dicas de Galera bet para iniciantes.

Como fazer uma aposta única em Galera bet

A aposta única é a modalidade de palpite mais rápida, que possui um processo simples. Basta acessar o site, fazer o login e procurar o evento de apostas esportivas ou cassino que mais lhe interessa. Navegue entre os mercados, prestando bastante atenção as odds, e selecione seu palpite.

Em seguida, o palpite irá para o Boletim de apostas, onde você deve indicar um valor de sua preferência, para confirmar a operação. Suas apostas esportivas estarão disponíveis na mesma janela flutuante do boletim.

Como fazer uma aposta combinada em Galera bet

Como o próprio nome já sugeri, a aposta combinada é feita a partir da combinação de apostas simples. No mesmo palpite você pode marcar várias seleções em mercados diferentes do mesmo evento.

Para exemplificar, no caso de uma aposta esportiva de futebol, é possível traçar palpites tanto no resultado que a partida terá, isto é, vitória, empate ou derrota, bem como no total de gols marcados durante o evento, ou o resultado exato de para cada time.

Métodos de pagamento: Como fazer depósitos e saques

Após ter concluído o Galera bet cadastro, você poderá realizar transações de valores que estiverem ao seu dispor, seja no para depositar ou sacar. Para ambas as operações, a operadora dispõe de um único método de pagamento, o Pix.

O Pix é o método de transferência operado pelo Banco Central do Brasil e funciona há três anos. Toda e qualquer transação feita via Pix é fiscalizada e regulada pelo Governo. Logo, as transações de saques e depósitos envolvido este método de pagamento são seguras.

O menu para realizar um saque ou depósito é o mesmo, e pode ser localizado após ter feito um login na plataforma, no canto superior direito. Para sacar quaisquer retornos de suas apostas, é preciso ter no mínimo R$10 na conta, ou no máximo R$10.000.

Os valores mínimo e máximo acima também vale para o depósito. Isto é, você pode depositar de R$10 a R$10.000 em sua conta. Não encontramos nenhuma taxa de transação no site da operadora. Por fim, recomendamos utilizar uma conta bancária da mesma titularidade do cadastro na casa.

Atendimento ao Cliente

Caso você precise se comunicar com a operadora, para, por exemplo, tirar alguma dúvida de seu Galera bet cadastro, ou mesmo solicitar algum procedimento junto a casa, é possível entrar em contato através da própria plataforma ou por meios externos.

Acessando o site oficial da Galera bet, você pode acessar a opção “ajuda” nos menus da parte superior. Notificamos que alguns canais de atendimento, como o chat ao vivo, só está disponível para usuários cadastrados. Ele pode ser acessado no ícone verde que fica no canto inferior direito.

Dentre as principais formas de atendimento ao cliente da Galera bet, encontramos, na guia “Fale conosco”, estas opções:

E-mail;

Chat.

O chat, além de funcionar apenas para clientes com o Galera bet cadastro, só está disponível das 8h da manhã até 2h manhã, durante a semana inteira. Caso você precise de um contato menos urgente, recomendamos o canal via E-mail.

Além destes, informamos que a Galera bet responde todas as reclamações de apostas esportivas feitas pelos clientes na plataforma Reclame Aqui.

Perguntas frequentes

Para não restar nenhuma dúvida sobre tudo o que abordamos neste artigo, confira abaixo as perguntas mais frequentes entre os apostadores.

Quem pode fazer apostas online na Galera bet?

Para realizar apostas na Galera bet Brasil, qualquer pessoa que seja tenha a idade maior ou igual a 18 anos pode fazer palpites em apostas esportivas, cassinos e os demais serviços da plataforma. Ademais, é preciso ter condição de comprovar a identidade mediante os documentos solicitados.

A Galera bet só possui um método de pagamento?

Sim, esta operadora só utiliza o método de transação administrado pelo Banco Central, isto é, o Pix. Seja para retirar os fundos de sua conta, ou recarregá-la mediante um depósito, você deverá utilizar o Pix como meio de transferência.

Quantos saques posso fazer por dia?

Cada cliente tem direito a até um saque por dia na Galera bet Brasil. É possível, contudo, sacar todo o valor disponível na conta, bem como somente uma parte, dependendo da sua preferência e necessidade. Isto respeitando os limites mínimos e máximos dos termos e condições de pagamento.

A Galera bet responde rápido?

A velocidade da resposta depende do canal que você utilizou para entrar em contato. O chat ao vivo tem atendimento instantâneo, já o e-mail pode demorar mais um pouco. Ademais, na plataforma Reclame Aqui, a Galera bet Brasil tem o índice expressivo de 97.5% das reclamações atendidas.

