Galera bet para iniciantes: Guia para começar a apostar

Quer conhecer as principais vantagens da Galera bet para iniciantes na plataforma? Veja esse guia rápido para você conhecer a casa de apostas.

Pegar bônus

Galera bet para iniciantes

Como o nome indica, essa é uma marca com foco claro no mercado local. Criada em 2020, ela se tornou conhecida por patrocinar o Campeonato Brasileiro e a seleção masculina de basquete. Também chamou a atenção ao fazer parcerias com torcidas organizadas de clubes como Corinthians, Palmeiras e Flamengo.

Por isso, preparamos este guia da Galera.bet para iniciantes tendo o público brasileiro como o nosso alvo. Afinal, o que você ganha ao se cadastrar na Galera bet Brasil? Vamos começar apresentando um tema que interessa bastante aos apostadores.

Bônus de boas vindas: aposta grátis de R$50

Quem se cadastra em casas de apostas online sempre se interessa por ofertas de boas vindas. Por isso, vamos começar explicando como funciona o bônus da Galera bet para iniciantes.

Com a oferta de boas vindas, você recebe uma primeira aposta em dobro até R$50. A boa notícia é que você não precisará de um código promocional Galera bet. Afinal, o bônus é concedido a todos os novos usuários.

O passo a passo aqui é bem simples: você precisa criar sua conta na Galera bet Brasil, realizar o primeiro deposito e começar a apostar. Após a liquidação do seu primeiro palpite, uma freebet será concedida em sua conta.

Confira outras regras relevantes do bônus da Galera bet para iniciantes:

Sua primeira aposta deve ter odds totais a partir de 1.50

Caso você faça cash out da aposta, será desqualificado(a) da promoção

O valor da freebet concedida como bônus pode ser dividido em mais de uma aposta

Além disso, há um aspecto importante nesta promoção: você não precisa cumprir um rollover de apostas para o saque de eventuais retornos com o bônus. Portanto, qualquer retorno obtido com o saldo promocional poderá ser imediatamente sacado da Galera.bet Brasil — desde que respeitadas as demais regras da plataforma.

Você pode usar esse benefício para realizar na Galera bet apostas em qualquer modalidade, com exceção dos esportes virtuais. Também não são aceitos com o bônus da Galera bet apostas de sistema ou em jogos de cassino.

Para conhecer mais detalhes da oferta da Galera bet para iniciantes, leia os Termos e Condições (T&Cs) da promoção. As regras estão disponíveis no site da marca.

Como se cadastrar na Galera.bet?

Quer criar sua conta de usuário? Então, confira o nosso passo a passo do cadastro na Galera bet para iniciantes:

Em primeiro lugar, entre no site da Galera bet e clique em CRIAR CONTA Então, informe seus CPF e demais dados pessoais. Crie uma senha e clique em Criar Conta para confirmar seu cadastro.

Isso é tudo. O registro rápido é uma das vantagens da Galera bet para iniciantes. Depois de criar sua conta, basta fazer login e começar a usar os recursos da plataforma. Por exemplo, você pode realizar depósitos, fazer apostas e consultar o serviço de suporte.

Não é possível aplicar um código promocional Galera bet no momento do cadastro. No entanto, não há problema algum nisso. Afinal, a promoção de boas vindas é aberta para todos os clientes novos da Galera bet Brasil.

Ao realizar seu cadastro, lembre-se de fornecer apenas dados verdadeiros. Afinal, como ocorre em outros sites de apostas esportivas, pode ser exigida a verificação da sua identidade. O passo a passo para fazer isso costuma ser simples. Mas esteja preparado(a) para fornecer documentos de identificação e comprovante de residência, por exemplo.

Por que escolher a Galera bet?

Afinal, será que vale a pena escolher a Galera bet Brasil como seu próximo destino online? Esse é um dos sites de apostas esportivas mais conhecidos no país, atualmente. Afinal, patrocina clubes e competições importantes. E, como você verá neste artigo, não se trata apenas de propaganda — a qualidade da plataforma também é inegável.

Entre os pontos de destaque, podemos citar a segurança, a variedade de apostas e alguns recursos específicos que a casa de apostas oferece. No entanto, também há alguns aspectos nos quais ela a Galera bet pode melhorar. A seguir, explicamos melhor as vantagens e desvantagens encontradas nesse operador.

Vantagens da Galera.bet

Entre as principais vantagens da Galera bet, vale a pena destacar:

Confiabilidade e segurança: A Galera bet tem licença para operar da Autoridade de Jogos de Curaçao e é patrocinadora oficial do Campeonato Brasileiro. Além disso, seu site tem criptografia SSL e oferece uma experiência totalmente segura para os usuários.

Variedade de apostas: Você encontrará todas as modalidades mais populares entre os brasileiros, com destaque para futebol, tênis e basquete. Outras opções incluem eSports e mercados especiais. Portanto, há diversidade de sobra para os apostadores.

Bônus de boas vindas: Os novos clientes da Galera bet podem receber uma aposta de até R$50 após o primeiro palpite. Mas a melhor parte é que você não precisará cumprir rollover nenhum para liberar o saque de eventuais retornos. Além disso, a freebet pode ser dividida em diversas apostas menores, se você preferir.

Odds: Em geral, a Galera bet oferece cotas interessantes, na comparação com outras casas de apostas. Então, você pode esperar por retornos justos para seus palpites na plataforma, seja em futebol, seja em outros esportes.

Visite a Galera.bet

Desvantagens da Galera bet

Confira alguns aspectos nos quais a Galera bet ainda não se sai tão bem:

Métodos de pagamento: A Galera bet aceita somente depósitos e saques via Pix. Isso pode tornar bem limitada a experiência de pagamentos dos usuários. Por isso, seria interessante se ela incluísse outras opções, como cartão de crédito, e-wallets e até mesmo criptomoedas.

Falta de streaming ao vivo: Quem aposta ao vivo, muitas vezes, gosta de assistir aos eventos na própria plataforma. Afinal, isso torna mais simples e ágil o processo de registrar palpites enquanto a ação se desenrola. Portanto, esperamos que esse recurso seja oferecido em breve pela marca.

Falta de um app móvel: Este é mais um recurso cada vez mais solicitado em sites de apostas esportivas. Afinal, um aplicativo torna mais prática a vida de quem aposta pelo celular ou tablet. Então, seria um acréscimo importante para uma marca como a Galera bet.

Como fazer uma aposta na Galera.bet?

Você pode fazer apostas com muita facilidade na Galera bet. Tudo o que você precisa fazer é seguir estes passos:

Acesse a Galera bet e faça login em sua conta de usuário. Explore as modalidades, eventos e mercados de apostas disponíveis. Analise as odds disponíveis e selecione um ou mais palpites. Por fim, no boletim de apostas, defina um valor e clique em Apostar para registrar a operação.

Tenha em mente que, para apostar, é preciso ter saldo disponível em sua conta — seja ele em saldo ou em crédito promocional.

Você também pode utilizar recursos especiais de apostas para submeter palpites na plataforma. O Criador de Apostas, por exemplo, permite que você combine diversas seleções e monte um bilhete rapidamente.

Há também a opção de cash out, disponível conforme o caso. Esse recurso permite que você antecipe o encerramento de um palpite e receba conforme a cotação do momento.

As modalidades da Galera bet incluem mais de 25 categorias. Você encontrará todas as opções mais populares em sites de apostas esportivas. Isso inclui, por exemplo, palpites em futebol e basquete. No entanto, também há esportes menos comuns no Brasil, como:

Boliche

Jogos gaélicos

Dardos

Golfe

A marca também costuma promover apostas especiais em áreas como música e cinema. Por exemplo, os usuários têm acesso a palpites em:

Emmy Awards

Mercury Prize

Personalidade do Ano da BBC

Eleições dos EUA e do Reino Unido

Apesar disso, é inegável que a principal atração da Galera bet Brasil são as apostas em futebol. Por isso, vale a pena conferir alguns dos mercados mais populares que ela oferece nessa modalidade:

Resultado da Partida

Chance Dupla

Ambas as Equipes Marcam

Total de Gols (Acima/Abaixo)

Handicaps

E muito mais

Apostar agora

Apostas ao vivo na Galera bet

Também é possível fazer na Galera bet apostas ao vivo em centenas de eventos diariamente. Essa é uma opção cada vez mais popular em casas de apostas online — e na Galera bet não seria diferente. Portanto, prepare-se para encontrar muitos jogos de futebol, tênis e basquete, principalmente.

A marca ainda não conta com o recurso de streaming ao vivo para seus usuários. Também não há quadros animados ou outras funcionalidades que costumam trazer informações em tempo real em sites de apostas esportivas.

Aposte agora

Galera bet app

A Galera bet Brasil ainda não tem um aplicativo para dispositivos móveis, como outras casas de apostas online. Não sabemos se esse tipo de recurso está nos planos da marca. No entanto, isso não impede que os usuários apostem usando um celular ou tablet. Afinal, basta acessar o site mobile da marca.

A plataforma web também funciona muito bem na versão móvel. Além disso, oferece os mesmos mercados de apostas e funcionalidades disponíveis no site padrão. Portanto, você certamente terá uma boa experiência mesmo sem um Galera bet app.

Galera.bet para iniciantes — Nossa opinião

Há muitos recursos interessantes na Galera bet para iniciantes. Antes de tudo, vale mencionar a oferta variada de esportes, eventos e mercados que esse operador cobre. As opções disponíveis podem proporcionar uma ótima experiência para os usuários.

Outro item de destaque em nossa análise foi a oferta de boas vindas da casa. Afinal, você não precisa de um código promocional Galera bet para obter uma aposta grátis de até R$50. Além disso, não é preciso cumprir requisitos de apostas para liberar o saque de saldos obtidos com sua freebet.

Outros recursos de destaque incluem o atendimento via chat, as cotas e o foco no mercado local. Afinal, isso tudo indica que os apostadores brasileiros terão um produto voltado para o gosto local.

Há alguns elementos que podem ser melhorados na plataforma. Por exemplo, a empresa trabalha apenas com pagamentos via Pix — enquanto outras casas de apostas online costumam ter mais opções disponíveis. Além disso, sentimos falta de recursos como streaming ao vivo e um app mobile.

No entanto, são inegáveis as vantagens da Galera bet para iniciantes em apostas. Com um site moderno e um produto de qualidade, esse operador tem tudo para crescer ainda mais no mercado brasileiro.

Perguntas Frequentes Galera bet

Tire suas dúvidas sobre como começar a apostar na Galera bet.

Como começar na Galera bet?

O primeiro passo na Galera bet para iniciantes é criar uma conta de usuário na plataforma. Em seguida, você deve fazer login e realizar seu primeiro depósito. Então, uma vez que o saldo tenha sido creditado, você poderá fazer na Galera bet apostas à vontade. Também será possível solicitar saques de eventuais retornos na plataforma.

Qual a melhor forma de apostar na Galera bet?

Não existe uma forma ideal de fazer apostas. Afinal, tudo depende de suas preferências pessoais. A maneira mais indicada de apostar na Galera bet para iniciantes é optar por opções mais fáceis, inicialmente. Comece com apostas simples em mercados menos complicados. Depois, quando estiver mais à vontade, pode arriscar mais em apostas combinadas.

Como saber apostar na Galera.bet?

Antes de fazer suas primeiras apostas na Galera bet Brasil, é importante ler os Termos e Condições do site. Além disso, você pode conferir as Regras de Aposta disponíveis na plataforma. Para quem está começando passo a passo a rotina de apostas, outra dica é conferir o blog da marca que traz diversas dicas da Galera bet para iniciantes.

Como fazer um depósito na Galera bet?

Para realizar uma recarga na Galera bet Brasil, você deve acessar sua conta e clicar em Depósito, no canto superior direito. Então, você será levado(a) à página de pagamento via Pix. Nela, você pode aplicar um código promocional Galera bet. Informe o valor que deseja pagar e clique em DEPÓSITO novamente. Por fim, basta seguir as instruções para concluir a transação no aplicativo do seu banco.

Como funciona Galera.bet 2023?

A Galera bet funciona como outras casas de apostas online disponíveis no Brasil. Você deve criar sua conta de usuário e realizar um depósito para começar a apostar. A plataforma oferecer centenas de opções de apostas diariamente. Caso você acerte um palpite, o valor será creditado em seu saldo automaticamente. Então, bastará realizar um saque seguindo o regulamento do operador.

Crie sua conta