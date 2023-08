A Galera bet apostas disponibiliza diversos esportes e jogos de cassino para você fazer os seus palpites.

Além disso, a Galera bet também conta com um bônus de boas-vindas para os novos clientes, oferecendo uma free bet no mesmo valor da sua primeira aposta esportiva até R$50.

Saiba se a Galera bet é confiável

Como funciona a Galera bet apostas?

A Galera bet Brasil é confiável e segura para você realizar os seus palpites. A plataforma apresenta jogos de cassino que vão desde os clássicos de roletas e blackjack, até jogos como Aviator e Mines. Se você é fã de cassino, pode inclusive fazer suas apostas em jogos de cassino ao vivo.

Se a sua preferência for em apostas esportivas, a Galera bet Brasil também oferece um catálogo amplo de esportes para jogar, passando pelas modalidades mais comuns como basquete, tênis e vôlei até os menos habituais no Brasil como futebol australiano e hóquei no gelo.

É claro que a plataforma também conta com o esporte mais popular de todos no país, o futebol, com ampla variedade de campeonatos nacionais e internacionais, além de diversos tipos de apostas.

Jogos como League of Legends, Dota 2 e CS:GO também estão disponíveis na plataforma para os fãs de esportes virtuais. Como você pode ver, o site de apostas conta com opções para todos os tipos de gostos.

Galera bet é confiável?

A Galera bet é um site de apostas de confiança e bem renomado no Brasil, tendo já patrocinado grandes eventos esportivos. A empresa é propriedade da Match Time Solutions BV, sediada em Curaçao, e conta com a licença emitida pelo órgão responsável do país, sendo esta necessária para poder realizar as suas operações.

O site da Galera Bet passa por monitoramentos constantes para garantir que estão providenciando recursos de segurança que protegem os dados pessoais dos seus clientes. O site conta com um forte sistema de criptografia e segue um protocolo rigoroso de política de privacidade. Portanto, você pode fazer suas apostas online na Galera bet sem preocupações.

Galera bet apostas: Como fazer um palpite no futebol?

Para fazer uma aposta no futebol ou em qualquer outra modalidade esportiva na Galera bet, você deve primeiramente criar a sua conta no site. Ao fazer isso, poderá também aproveitar o bônus de boas-vindas da casa, mas já falaremos mais disso.

Depois de estar cadastrado no site, siga o passo a passo a seguir para fazer uma aposta no futebol:

Selecione Futebol na seção de esportes do lado esquerdo do site. Escolha o evento em que deseja fazer o seu palpite. Escolha o tipo de aposta que deseja fazer, podendo ser uma aposta simples, múltipla ou combinada. Informe o valor e confirme o palpite no boletim de apostas na Galera bet.

Galera bet Brasil: Mercado de apostas no futebol

No futebol, a Galera bet apostas oferece diferentes mercados. Você pode realizar os seus palpites em apostas de curto prazo, ou apostas de longo prazo para a Copa do Mundo Feminina 2023, por exemplo. Neste último, você pode arriscar em quem acredita que levará a taça ou a chuteira de ouro do campeonato, mesmo que ele ainda esteja no início.

As suas apostas podem ser simples, múltiplas ou combinadas e em quase todas as partidas do site pode encontrar as seguintes opções de apostas:

Resultado da partida

Total de gols

Handicap

Ambas as equipes marcam

Resultado do 1º tempo

Galera bet apostas: bônus de boas-vindas

A Galera bet Brasil oferece duas opções de bônus de boas-vindas, sendo uma para apostas esportivas e a outra para jogos de cassino.

Galera bet apostas: bônus de boas-vindas para apostas esportivas

Quando estiver com o seu cadastro completo no site Galera bet Brasil, poderá aproveitar um bônus de até R$50 na sua primeira aposta esportiva. Ou seja, se você fizer a sua primeira aposta no valor de R$40, por exemplo, ganhará uma aposta grátis no mesmo valor.

Para usufruir desta oferta, você precisará cumprir com alguns requisitos, como os listados abaixo:

É necessário ter mais de 18 anos para apostar

A sua primeira aposta deve ter odds totais de 1.5 ou mais

Esta promoção não pode ser usada em apostas virtuais

A oferta vale para apostas simples e múltiplas

A oferta pode ser usada em um evento esportivo pré-jogo ou ao vivo

Apostas em esportes virtuais não qualificarão para esta promoção.

Você deve usar a sua aposta grátis até 7 dias após a data do crédito do bônus

Estas são apenas alguns dos Termos e Condições (T&C) do bônus de boas-vindas para apostas esportivas. Você pode ver o regulamento completo no site oficial da Galera bet apostas.

Como utilizar o código promocional Galera bet?

Para utilizar o bônus de boas-vindas ou um futuro código bônus Galera bet, você deverá realizar o seu cadastro na plataforma seguindo o passo a passo abaixo:

Entre no site Galera bet Brasil. Clique em Criar conta, no canto superior direito. Insira os seus dados. Em seguida, leia os termos e condições e clique em Criar conta.

Uma vez com a sua conta feita, deverá fazer o seu primeiro depósito para usufruir do bônus de boas-vindas e fazer sua aposta.

Como fazer um depósito na Galera bet Brasil?

O único método de pagamento aceito pela plataforma é o PIX, uma forma confiável e bem popular no Brasil atualmente. Para fazer um depósito na Galera bet apostas, basta seguir o passo a passo abaixo:

Faça login ou cadastre-se no site da Galera bet Brasil. Clique em Deposite Aqui e escolha a forma de pagamento. Preencha os dados pedidos e insira o valor que pretende depositar. Finalize o seu depósito e espere pela sua confirmação.

Quando o processo estiver finalizado poderá fazer suas apostas na Galera bet. Lembre-se de apostar com responsabilidade.

Como fazer um saque na Galera bet?

Depois de realizar o seu depósito e começar as suas apostas online, poderá fazer o saque dos seus ganhos, quando os tiver, também através do PIX. Siga os passos abaixo:

Acesse a sua conta na Galera Bet Brasil e clique em Saque. Escolha o método de saque. Insira o valor que deseja sacar e demais informações solicitadas. Por fim, confirme o seu saque.

A solicitação do seu saque será processada em até 72 horas. Este é o prazo que o site estimula para analisar o seu pedido e garantir a segurança na sua transação, mas ele pode ser concluído antes desse tempo.

Qual é o valor mínimo para apostar na Galera bet Brasil?

O depósito via PIX na Galera bet precisa ter o valor mínimo de R$10, porém, se vai utilizar o bônus de boas-vindas em outra promoção, deve verificar qual é o valor mínimo de cada uma delas para poder usufruí-las.

Tendo o saldo em sua conta, poderá fazer apostas esportivas a partir de R$0,10.

Qual é o Galera bet app?

A Galera bet apostas ainda não oferece seus serviços em um aplicativo móvel, porém, não se preocupe. A versão mobile do site de apostas funciona normalmente no navegador do seu celular e conta com os mesmos recursos disponíveis da plataforma no computador.

Para facilitar a sua experiência e deixar algo semelhante a Galera bet app, você pode criar um atalho da plataforma para a sua tela de início. Veja como:

Entre no site de apostas Galera bet. Selecione Adicionar à tela ou semelhante. Escolha o nome que desejar e clique em Adicionar ou semelhante.

Atendimento ao cliente da Galera bet apostas

Se você estiver com alguma dúvida em relação aos serviços da Galera bet, pode entrar em contato com a equipe através do e-mail ajuda@galera.bet.

A alternativa mais rápida é o chat ao vivo, que está disponível todos os dias das 8h da manhã às 2h da manhã. Para acessá-lo, basta clicar no ícone de mensagens no canto inferior direito.

Outra opção é clicar em Ajuda no topo da página para pesquisar a sua pergunta, uma vez que a questão pode já ter sido respondida pela equipe do site.

Conclusão - Vantagens e desvantagens da Galera bet

Em conclusão, a Galera bet é uma ótima opção para realizar suas apostas online, não importa se você é um apostador iniciante ou experiente. O site de apostas é confiável e seguro, tendo já patrocinado o Brasileirão e campeonatos de Basquete no Brasil, sendo uma das casas de apostas mais bem conceituadas no país.

O processo de cadastro é simples e rápido, contando com um bônus de boas-vindas para os novos clientes. Além disso, a casa conta com uma variedade ampla de esportes e jogos de cassino para você fazer as suas apostas.

O sistema de pagamento é simples e moderno através do PIX. Além disso, a plataforma oferece atendimento ao cliente todos os dias da semana das 8h da manhã às 2h da manhã.

Embora o método de pagamento através do PIX seja extremamente acessível, no momento é a única forma de realizar depósitos ou saques na plataforma. Outro ponto ainda a melhorar é a falta de um aplicativo para dispositivos móveis, porém, você ainda consegue acessar o site da Galera bet com facilidade através do seu celular.

