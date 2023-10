Betmotion cadastro: Como abrir sua conta na plataforma

Antes de começar a fazer suas apostas esportivas, é essencial efetuar o Betmotion Cadastro corretamente.

Criar um Betmotion cadastro se trata de um processo simples, mesmo para quem nunca apostou.

Portanto, se quer saber como efetuar o seu registro e aproveitar o bônus de boas vindas, veio ao lugar certo. Neste guia, explicamos como fazer suas apostas esportivas, usar o promocode Betmotion, enviar fundos e muito mais.

Pegar bônus

Passo a passo: Como abrir uma conta na Betmotion

Resumidamente, as apostas esportivas na Betmotion estão condicionadas a realização de um Betmotion Cadastro. Isto é, sem ele, os apostadores não podem registrar os seus palpites de forma segura. O lado bom é que para se cadastrar na operadora é muito simples, como já adiantamos.

Aliás, para quem já se registrou em outro serviço de apostas online, o procedimento aqui é o mesmo. Todavia, para torná-lo ainda mais simples, listamos abaixo os passos necessários para realizar o seu Betmotion Cadastro. Veja quais são as etapas necessárias:

Inicialmente, acesse o site oficial da Betmotion ; Então, clique no botão “Criar conta”; Na tela da Betmotion Cadastro, preencha as informações solicitadas; Para prosseguir, adicione o seu promocode Betmotion GOALBET; Por fim, leia os termos e condições de uso da casa e marque a caixinha correspondente. Então, clique em “Criar conta”.

Importa mencionar que a operadora pode, eventualmente, verificar a conta dos usuários recém-cadastrados. Logo, certifique-se de que todos os dados estão corretos. Veja ainda se os mesmos estão atualizados. Do contrário, poderá enfrentar problemas, sobretudo para fazer saques.

Bônus de boas vindas na Betmotion

Ao fazer o Betmotion Cadastro, os apostadores podem obter uma vantagem inicial para começar a apostar. Em termos simples, a empresa disponibiliza um bônus de boas vindas de R$150 + R$20 em aposta grátis

A promoção está condicionada ao cadastro de novos usuários e ao primeiro depósito. Assim, quem já apostou antes, por exemplo, não poderá contar com este bônus. Todavia, a operadora traz também ofertas regulares e outras espécies de bônus.

A oferta é exclusiva para novos jogadores e inclui um duplo prêmio de boas-vindas: um bônus de 150% para o primeiro depósito e uma freebet exclusiva de R$20 no segundo depósito.

Em resumo, junto ao primeiro depósito, os novos jogadores receberão 150% de bônus até R$150. Então, o valor total (soma de depósito e bônus) precisará ser usado sete vezes em apostas esportivas. As odds devem ser a partir de 1.8.

Depois, será necessário fazer o segundo depósito (mínimo de R$50) para ativar a aposta grátis de R$20.

Outros termos e condições se aplicam à promoção. Portanto, recomendamos que confira atentamente todas as normas, a fim de evitar problemas para aproveitar ou sacar a bonificação.

Pegar bônus

Cadastre-se no Betmotion pelo celular

Com uma plataforma moderna e acessível, a Betmotion pode ser também acessada pelo celular. Isso porque, embora não disponha de um aplicativo exclusivo no momento, o site é mobile friendly. Em outras palavras, a plataforma se adapta bem a telas menores.

Portanto, para se registrar pelo celular, o processo é o mesmo utilizado no cadastro pelo computador. Para tanto, basta seguir o passo a passo abaixo:

Primeiramente, acesse a Betmotion ; Feito isso, toque no botão “Criar conta”, na parte superior da tela; Então, insira suas informações e o promocode Betmotion GOALBET; Depois, leia e confirme que concorda com os termos de uso da operadora; Por fim, reveja as informações e, se estiverem corretas, toque em “Criar conta”.

Abra sua conta

Termos e Condições

Para se registrar na Betmotion por meio de um computador ou celular, você deve cumprir algumas regras fundamentais. Essas orientações estão explicadas nos termos e condições do site, e segui-las é crucial para assegurar uma experiência tranquila.

Entre vários aspectos importantes, é essencial salientar que:

É necessário ter pelo menos 18 anos para fazer o Betmotion Cadastro;

Só é permitida apenas uma conta por usuário;

Se necessário, a operadora pode exigir a comprovação de identidade;

No caso de atividades suspeitas, a Betmotion pode aplicar restrições à conta do usuário.

Lembrando que esses são apenas alguns termos gerais de uso do site. Sendo assim, para conferir na íntegra todas as obrigações estabelecidas pela casa, acesse o site da empresa.

Crie sua conta

Como fazer login na Betmotion?

Depois de efetuar o Betmotion Cadastro, para aproveitar todas as facilidades que a empresa traz, é preciso fazer login. A boa notícia é que essa é uma das etapas mais simples. Basicamente, para ingressar em sua conta na Betmotion, basta clicar no botão “Entrar”. Então, no formulário que será apresentado, é só digitar seu e-mail ou nome de usuário, além da senha criada no Betmotion Cadastro.

O que é o aplicativo Betmotion?

Como já adiantamos, a Betmotion não disponibiliza um aplicativo móvel para os seus usuários. Todavia, a plataforma é responsiva, o que significa que é possível criar apostas online pelo seu próprio celular.

Além disso, a versão mobile do site é acessível para todos os sistemas operacionais, seja Android ou iOS. Logo, não é preciso baixar uma aplicação para fazer o seu Betmotion Cadastro, ou mesmo começar a criar apostas esportivas.

Saiba mais sobre a experiência no celular no artigo sobre Betmotion app.

Betmotion é interessante? Entenda por que você deve se cadastrar

No mercado há 15 anos, a Betmotion é uma operadora que mistura experiência e modernidade. Prova disso é que possui um site de apostas esportivas confiável, com um catálogo amplo de opções para apostar.

Sua confiabilidade e reputação também chamaram a nossa atenção. Em grande parte, isso se deve pela licença de operação que a empresa possui. Afinal, ela é regulada pelo Governo de Curaçao, que é uma das jurisdições mais respeitadas na indústria de apostas esportivas.

Portanto, contar com esse selo é ter garantia de estar em uma empresa que oferece serviços confiáveis e seguros. Outro aspecto que demonstra que a casa é uma opção interessante é justamente sua segurança.

Em nossa análise, notamos que todas as páginas do site contam com a tecnologia de criptografia SSL. Além disso, também há formas de pagamento sólidas, ágeis e confiáveis. Vale destacar ainda que a empresa emprega uma política rígida em termos de Jogo Responsável.

Por exemplo, os usuários podem contar com ferramentas para definir um valor máximo para depósito, seja por períodos diários, semanais ou mensais. Também, é possível estabelecer um teto de perdas ou até mesmo a autoexclusão na plataforma.

Tudo isso, em nossa opinião, demonstra que a casa é uma opção segura e interessante para fazer apostas esportivas. Logo, vale a pena fazer o Betmotion Cadastro.

Você pode ver mais detalhes sobre a casa nas páginas sobre Betmotion Brasil, assim como nas nossas dicas da Betmotion para iniciantes.

Como apostar na Betmotion

Para fazer apostas esportivas na Betmotion é bem simples. Aliás, a empresa conta com um catálogo extenso de modalidades. Com isso, traz diversas oportunidades para os usuários, tanto em termos de diversidade de esportes, quanto de torneios e mercados.

Ademais, é possível apostar no pré-jogo e também selecionar eventos ao vivo para o seu cartão de apostas esportivas. Dito isso, explicamos abaixo todos os passos para registrar os seus palpites na Betmotion Brasil.

Inicialmente, acesse o site da Betmotion e faça login com suas credenciais; Feito isso, navegue pela seção de apostas esportivas, no menu superior; No manu lateral esquerdo, escolha uma modalidade para apostar; Em seguida, escolha um torneio para dar o seu palpite; Depois, escolha os eventos e mercados que deseja apostar; Por fim, basta conferir as cotações disponíveis, adicionar um valor e clicar em “Fazer aposta”.

Pronto. Depois desses passos, é só aguardar pelo resultado do evento. Caso acerte suas apostas esportivas, os valores serão automaticamente creditados em sua conta.

Saiba mais sobre os palpites na página Betmotion apostas. Você também pode ver qual operadora se adequa mais às suas necessidades e gostos no artigo Betano ou Betmotion.

Métodos de pagamento: como fazer depósitos e saques

Hoje em dia, assim como em muitas outras operadoras, a Betmotion investe em diversas formas de pagamento. Dentre os métodos atualmente disponíveis para depósito estão:

Pix;

Depósito bancário;

Transferência eletrônica;

Boleto;

Criptomoedas; e

E-Wallets.

Todavia, em caso de pedidos de retiradas, no momento as únicas opções à disposição dos apostadores são o Pix e a transferência bancária. Em ambos os casos, questões como tempo de processamento, valores mínimos e máximos podem variar segundo a opção escolhida.

Por exemplo, no Pix, que é a modalidade mais comum, é possível depositar a partir de R$1 e o depósito é confirmado em até 5 minutos. Já o boleto bancário, que é um sistema de pagamento comum no Brasil, o valor mínimo é de R$20 e a compensação dos depósitos ocorre em até um dia útil.

Em contrapartida, os pedidos de saque, tanto via Pix, quanto transferência bancária, podem levar até três dias úteis para serem autorizados. Em caso de dúvidas ou problemas, recomendamos que entre em contato com o suporte da operadora.

Atendimento ao cliente

No caso de dúvidas sobre o Betmotion Cadastro, bônus de boas vindas ou formas de pagamento, por exemplo, é possível acionar o suporte da empresa. Este está disponível 24 horas por dia e pode ser acionado pelos seguintes meios:

WhatsApp;

Chat ao vivo;

E-mail.

O atendimento é feito por agentes brasileiros e o tempo de resposta pelo chat, que é a forma mais eficiente para tirar dúvidas, é bem pequeno. Contudo, apesar de ser mais demorado, o e-mail também é uma alternativa para quem precisa de um atendimento personalizado.

Perguntas frequentes

Ficou com alguma dúvida sobre a Betmotion Cadastro? Nesta seção, trouxemos respostas comuns sobre a operadora, a fim de ajudá-lo a fazer suas apostas esportivas.

Betmotion tem bônus de boas vindas?

Sim. A empresa oferece um bônus de primeiro depósito de 150% até R$150 + aposta grátis de R$20 no segundo depósito. Termos e condições se aplicam à oferta.

É legal apostar na Betmotion?

Sim. A Betmotion é uma empresa licenciada e regulamentada pela Autoridade de Jogos de Curaçao. Isso, por sua vez, torna a operadora segura e legal para fazer apostas esportivas, inclusive no Brasil.

Betmotion aceita Pix?

Sim. A Betmotion oferece um amplo catálogo de métodos de pagamento, tanto para depósitos quanto saques. Dentre eles, o Pix é uma opção segura, ágil e sem taxas de transferência.

Visite a Betmotion