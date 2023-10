Betmotion apostas: Guia para fazer os palpites

Saiba como você pode usar a Betmotion apostas. Neste guia, você vai ver como fazer depósitos e palpites na plataforma.

Além disso, verá todos os detalhes da Betmotion apostas, mercados de palpites esportivos, as formas de atendimento e o promocode Betmotion. Para conhecer outras ofertas, veja nossas páginas sobre código promocional Betano e código bônus bet365.

Como funciona a Betmotion?

A Betmotion apostas funciona como os principais sites do mercado. Portanto, necessita de um cadastro e um depósito para você começar a usar.

Um dos serviços disponíveis é o Betmotion apostas esportivas, que conta com diversos eventos e funções, como o cash out nas apostas ao vivo. Basta escolher uma dessas opções de apostas esportivas e fazer o palpite.

O ganho dos apostadores acontece com a multiplicação das odds pelos valores apostados sempre que você acertar.

Outra opção é o de Cassino. No qual você pode escolher entre desenhos tipos de jogos de slots, blackjack e muito mais. A plataforma também oferece a possibilidade de jogar bingo online.

Como apostar em futebol na Betmotion apostas?

No catálogo da Betmotion apostas é possível encontrar dezenas de modalidades, com diversas competições em cada. Porém, o futebol é o carro-chefe do site, com muitos eventos aparecendo em destaque.

As principais competições já aparecem na primeira página, o que faz com que você possa fazer apostas esportivas com dois cliques.

Só que para facilitar a sua experiência, vamos te mostrar como você pode encontrar qualquer mercado e evento para apostar.

Acesse a Betmotion e clique em futebol na lista de esportes; Em seguida vai selecionar o país e a competição do seu evento; Na página de eventos, vai escolher um dos mercados disponíveis; Depois disso irá clicar nas odds do palpite que vai fazer; A última etapa é definir o valor da aposta e confirmar.

O que posso apostar em futebol na Betmotion?

Como futebol é o grande destaque da Betmotion apostas, é a modalidade também que você vai encontrar a maior variedade para apostar.

O catálogo começa muito antes de um campeonato começar. Isso porque você pode fazer um palpite em quem vai ser o campeão, por exemplo.

A lista de apostas futuras também inclui outras situações da competição, como quem vai ser rebaixado, quem ficará no top-10, a artilharia e mais.

Além disso, você pode navegar pelo catálogo das partidas. Entre as possibilidades de apostas no jogo você tem:

Chance-dupla;

Empate anula aposta;

Handicap;

Resultado;

1º tempo/2º tempo;

Total de gols;

E muito mais.

Quais são os bônus de boas-vindas da Betmotion?

As casas de apostas esportivas costumam trazer bônus de boas-vindas para os novos usuários. É uma oferta que permite ter uma quantia extra para conhecer o site.

Na Betmotion quem se cadastrar também conta com um bônus de boas-vindas. A promoção é feita através do código promocional GOALBET e está sujeita a termos e condições, como você verá melhor na sequência.

Oferta de apostas esportivas

O bônus de boas-vindas da Betmotion destinado a apostas esportivas dá 150% em cima do seu primeiro depósito. A oferta é válida até a quantia máxima de R$ 150. Além disso, o usuário também conta com uma aposta extra de R$ 20 no segundo depósito.

Isso significa que se você fizer um primeiro depósito de R$ 50, por exemplo, receberá outros R$ 75. Por outro lado, se transferir R$ 200, terá como bônus o valor máximo de R$ 150.

De qualquer forma, ao fazer um segundo depósito de pelo menso R$ 50, você pode ativar uma aposta grátis de R$ 20 para usar em um dos eventos esportivos.

Só que para isso é preciso estar atento aos termos e condições. Entre os requisitos da oferta estão:

Ter mais de 18 anos;

Se cadastrar com o promocode Betmotion GOALBET;

Fazer um depósito de no mínimo R$ 50, para o caso do bônus do segundo depósito;

Usar o valor de depósito + bônus pelo menos 7 vezes;

As odds precisam ser de no mínimo 1.80.

Como usar o código promocional Betmotion?

Para receber o bônus de boas-vindas da Betmotion apostas esportivas é fácil. As etapas são muito parecidas com a das maiorias do site. O único detalhe é que precisa estar atento ao promocode Betmotion GOALBET.

Por isso, preparamos um passo a passo de como usar o cupom e também como receber o bônus.

Primeiramente, você deve acessar o site oficial da Betmotion ; Durante o cadastro, você deve colocar o promocode GOALBET para ficar elegível ao bônus de boas-vindas; Depois que você fizer o seu depósito, você vai receber o bônus também; Por fim, basta cumprir o rollover para que tenha a oferta liberada para saque também.

Como fazer um depósito na conta?

Uma etapa fundamental para usar o site é o depósito. É com este processo que você terá saldo para fazer as apostas e também para receber o bônus de boas-vindas.

Para fazer o depósito na Betmotion apostas é rápido, como você confere no guia abaixo:

Acesse a Betmotion com o seu login e senha; Clique no botão verde “depositar”, localizado na parte de cima do site; Na nova página é preciso escolher o método de pagamento; Em seguida você vai definir a quantia que irá depositar; O processo é concluído através do método escolhido quando você confirmar o pagamento.

Como fazer um saque?

O processo de saque na Betmotion apostas também é muito fácil e rápido. As etapas são parecidas com a de depósito, com apenas algumas alterações.

Veja abaixo como fazer um saque na Betmotion:

Você deve fazer login na Betmotion ; Depois vai clicar no seu perfil; Em seguida selecionará a opção de saque; Na sequência vai definir o valor e escolher o método; Por fim vai colocar as informações da conta que vai receber a transferência.

É importante destacar que caso você tenha recebido o bônus de boas-vindas, parte do valor do saldo pode estar bloqueado para retirada. Isso porque a quantia da oferta só é liberado após cumprir o rollover.

A Betmotion também pode pedir para você comprovar sua identidade antes de realizar o seu primeiro saque na casa de apostas.

Qual o valor mínimo para apostar na Betmotion?

Para apostar na Betmotion é preciso fazer primeiramente um depósito de pelo menos R$ 20. O valor pode variar de acordo com o método.

Já na hora das apostas, o palpite mínimo é com R$ 0,10. Portanto, a partir de 10 centavos é possível fazer uma aposta na Betmotion.

Existe um aplicativo para a Betmotion?

Muitos sites de apostas apresentam um aplicativo próprio para usar. Por outro lado, algumas casas focam no desenvolvimento de um site responsivo, ajustado às telas.

Este é o caso da Betmotion, que não tem um app. Todo o layout é adaptado para o tamanho da sua tela. Portanto, todas as imagens, botões e outros detalhes são redimensionados.

Veja todos os detalhes da versão mobile na página sobre Betmotion app.

Como entrar em contato com o atendimento ao cliente da Betmotion?

O suporte também é fundamental a ser observado. Isso porque você pode ter dúvidas a qualquer momento ou algum ponto a resolver. Desta forma, o atendimento precisa estar disponível pelo maior período possível.

Na Betmotion apostas, o atendimento fica disponível durante as 24 horas do dia e em todos os dias da semana. Além disso, é possível falar com o suporte através de diversos métodos.

Você pode falar pelo chat, email e até mesmo através do whatsapp, que tem um número fixo para suporte aos clientes.

Para falar com o atendimento da Betmotion é só seguir estes passos:

Acesse o site da Betmotion ; Desça a página até clicar em “atendimento/contato”; Escolha um dos métodos de suporte; Fale com a equipe de atendimento.

Uma outra possibilidade é já clicar no botão flutuante com ícone de mensagem. Neste caso você é direcionado para falar com o suporte através do chat.

Perguntas frequentes sobre Betmotion apostas

Veja as respostas mais importantes para dúvidas sobre a Betmotion apostas.

Qual é o melhor mercado para apostar na Betmotion?

Não existe um palpite que seja melhor para ser feito na Betmotion apostas. A plataforma conta com muitos mercados e competições.

Por isso, o que você deve fazer primeiramente é avaliar os jogos, considerar as possibilidades e analisar as odds disponíveis para cada mercado de apostas esportivas. Depois deste processo, você vai chegar a uma resposta mais indicada para o seu perfil.

A Betmotion é confiável?

Sim. A Betmotion apostas é segura. O site já está consolidado no mercado e conta com a licença de Curaçao, com número 8048/JAZ8009-003.

Além disso, a casa de apostas tem um sistema de criptografia que protege os seus dados para cadastro e depósitos.

A Betmotion tem cash out?

No ao vivo da Betmotion apostas você também conta com o cash out. O serviço permite o encerramento de um palpite em tempo real em troca de um valor parcial das odds.

Quais são os métodos de depósito da Betmotion?

Na Betmotion apostas você conta com diversas formas de pagamento. É possível fazer transferência com Pix, transferência bancárias, boleto e mais dezenas de carteiras digitais. Entre esses outros métodos tem Skrill, Vcreditos, Neteller e muito mais.

