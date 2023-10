Betano ou Betmotion: Qual é o melhor site de apostas?

Não sabe se prefere a Betano ou Betmotion? Veja nossa comparação entre bônus, ofertas, apostas e mais.

Betano ou Betmotion: qual destas casas de apostas online escolher para se cadastrar? Tratam-se de duas marcas grandes e com reputação no mercado.

Ao longo deste texto, você fica por dentro de uma análise destes sites. Confira quesito por quesito no quadro abaixo e saiba qual casa escolher na hora de fazer as suas apostas.

Betano ou Betmotion? Betano Betmotion

Ofertas de bônus de boas vindas para apostas Bônus até R$ 500 + R$20 em apostas grátis Bônus até R$ 150 + R$ 20 Mercados 95 95 Odds 95 90 Aplicativo de celular 90 70 Transmissão eventos e apostas ao vivo 90 90 Nota de 1 a 100 95 89 Registre-se agora! Pegar bônus Pegar bônus

Bônus de boas-vindas: oferta da Betano se destaca

Quando o assunto é o bônus de boas vindas oferecido pela Betano, a empresa grega oferece uma boa quantia. No primeiro depósito feito nas apostas esportivas, o upgrade é de 100% até R$ 500, além de R$20 em apostas grátis. Ou seja: se você colocar R$ 500 em sua conta, ficará com o total de R$ 1.000 para usar. Para isso, use o código promocional Betano VIPGOAL.

O valor mínimo exigido pela casa é de R$ 50. As odds utilizadas nas apostas precisam ser na quantia mínima de 1.60. O rollover, que é a quantidade de apostas que precisam ser feitas antes do saque – é cinco vezes o valor do bônus.

Já na Betmotion, usando o promocode Betmotion GOALBET, os novos usuários ganham uma bonificação dupla em forma de créditos de apostas. No primeiro depósito, o aumento é de 150% até R$ 150, enquanto no segundo você recebe uma aposta grátis de R$ 20.

Apesar de a segunda casa contar com duas etapas do bônus, a Betano oferece um valor maior aos seus usuários. Isto é um ponto a ser levado em consideração, fazendo com que a casa de apostas se destaque mais.

Para ficar por dentro de mais detalhes destes bônus, consulte as páginas sobre o código promocional Betano e o promocode Betmotion.

Mercado de apostas esportivas: Betano é melhor

Os catálogos com os mercados de apostas oferecidos pelas marcas são um quesito bem relevante. É por meio deles que você e os demais apostadores definem os palpites que vão usar nos sites. É importante que sejam contemplados mercados dos mais variados tipos, tanto os mais simples, como os mais aprofundados.

Na Betano, o seu catálogo tem mais de 25 modalidades esportivas oferecidas. Elas vão desde o futebol, basquete, vôlei e tênis até disputas menos badaladas. São os casos de esportes como badminton e cricket.

A Betmotion, por sua vez, não fica muito atrás, não. Esta segunda casa consegue competir de igual para igual com a primeira. Aqui são mais de 21 opções oferecidas. Os e-Sports mais populares também estão presentes, assim como modalidades menos difundidas no Brasil.

Betano ou Betmotion: a seguir, mais abaixo, você encontra uma comparação entre os mercados de apostas oferecidos nas duas casas.

Comparação de mercados: Betano e Betmotion empatam

Para comprovar as diferenças e as semelhanças entre as operadoras de apostas, foi selecionada a partida de futebol Botafogo x Flamengo. No jogo do Campeonato Brasileiro da Série A, diversos mercados de apostas esportivas são oferecidos. Há opções mais simples, como também mais específicas nos dois sites.

Em ambas as empresas os seguintes mercados foram encontrados:

Resultado Final (moneyline ou 1 x 2)

Handicap

Ambos marcam

Empate anula aposta (draw no bet)

Total (Mais de / Menos de)

Gols e outros

A casa de apostas indicada é a Betano. No entanto, a Betmotion não deixa a desejar neste quesito. Ou seja, basicamente um empate.

Odds e cotações: vale optar pela Betano

As odds nada mais são do que cotações que indicam de quanto será o seu retorno em caso de acerto da aposta. De uma plataforma para outra sempre há variações de quantias. Faz parte do mercado. O mundo ideal é que as empresas ofereçam valores altos, proporcionando um bom rendimento.

Betano ou Betmotion: qual destes sites contam com as melhores odds? Na Betmotion, as cotações são consideradas boas, bem distintas em comparação com as marcas concorrentes. Na Betano, as odds também são avaliadas como boas, na média geral do mercado de apostas.

Quer ver um exemplo prático? No Botafogo x Flamengo, as cotações estão da seguinte forma:

Betano : (2.45) Botafogo x Flamengo (3.15); empate (3.45)

Betmotion (2.33) Botafogo x Flamengo (3.10); empate (3.40)

Se você apostasse R$ 10 no empate, ficaria com R$ 34,50 na Betano, enquanto na Betmotion o retorno seria de R$ 34,00. Ou seja, a diferença é muito pouca. A Betano é uma opção boa por ter odds um pouco maiores do que a Betmotion.

Aplicativo app: Betano se destaca de longe

Os apps permitem que você possa fazer as suas apostas diretamente em seus aparelhos de celulares ou tablets. Eles foram criados para os dispositivos móveis. Neste caso, Betano ou Betmotion: por qual optar?

Na Betano, o aplicativo está disponível apenas para o sistema operacional Android. Usuários de iOS (iPhone) têm que acessar a barra de navegação do seu aparelho para acessar a casa. O site da operadora foi construído de maneira responsiva. Isto significa que a página se adapta ao celular, sem a perda de recursos ou de qualidade.

Dá para se registrar como usuário diretamente pelo app. Caso você já tenha se cadastrado, os dados para o login são os mesmos. As ofertas e os bônus são os mesmos encontrados quando o acesso é feito pela versão desktop. Saiba mais na página sobre o Betano app.

Já a Betmotion deixa a desejar neste quesito. Até o fechamento deste texto, a operadora não contava com um app para celular e tablet. Isso não significa que você não pode usar o seu dispositivo móvel. A casa de apostas bet é usada pelo navegador do seu aparelho Android ou iOS.

O site também é otimizado para este tipo de acesso. O ponto positivo é que você não precisa fazer nenhum tipo de download, poupando espaço do seu celular. Reunimos mais detalhes no nosso artigo sobre Betmotion app.

Na comparação entre as duas casas de apostas, a Betano leva a vantagem – como citado acima. A empresa grega já conta com o seu app próprio, algo que a Betmotion ainda precisa correr atrás.

Streaming ao vivo: Betano oferece uma cobertura mais completa

Na Betano, você tem a oportunidade de assistir a eventos ao vivo, por meio de imagens. Isso porque a plataforma conta com o recurso de streaming. Para ver se esta opção está disponível é simples. É só ir no catálogo, na parte onde estão os eventos. Caso apareça o botão de “Play”, é sinal que você pode ver a partida.

Agora, para fazer o uso do streaming é necessário ser cliente da Betano e ter um saldo mínimo de R$ 1 em sua conta.

Na sessão de apostas ao vivo, também não faltam opções de palpites em tempo real. Neste tipo de aposta as odds costumam ser maiores, variando de acordo com o que acontece em campo/quadra.

É possível usar o cash out. Este recurso permite você encerrar a sua aposta antes mesmo de o evento chegar ao fim. Assim, você consegue um retorno mais favorável ou evita um prejuízo maior caso os resultados não sejam positivos.

Diversas modalidades esportivas estão presentes na seção de apostas ao vivo. A casa de apostas não fica restrita apenas ao futebol.

A Betmotion consegue bater de frente com a sua concorrente direta. Esta empresa também oferece o recurso de streaming em sua plataforma. Para acessar é obrigatório estar cadastrado como cliente. No catálogo, aparece um ícone em forma de uma televisão. Este é o indicativo que determinado evento conta com a opção de streaming.

O cash out também pode ser utilizado na Betmotion. Assim como acontece na Betano, este recurso não fica disponibilizado para todos os jogos. Quem seleciona é a própria casa nas apostas ao vivo. A parte dedicada para as apostas esportivas engloba uma grande variedade de esportes.

Nosso veredito: Betano ou Betmotion, qual é melhor?

Aqui, nesta parte da análise entre as duas casas de apostas online, chegou a hora da conclusão. Betano ou Betmotion: qual escolher na hora de se cadastrar como usuário? Ao longo deste texto, você ficou por dentro dos principais pontos que formam e se destacam nas duas operadoras.

Inicialmente, o bônus de boas vindas da Betano é mais útil, já que conta com uma quantia maior. No primeiro depósito, o site aumenta 100% até R$ 500 do valor colocado por você.

Já a bonificação para os novos jogadores da Betmotion é dada em duas etapas, diferentemente do site concorrente acima. Ao realizar o primeiro depósito, o upgrade dado é de 150% até R$ 150. Já na segunda parte do bônus de boas vindas, a quantidade é mais modesta. Neste caso, você recebe uma aposta grátis no valor de R$ 20, como forma de créditos de apostas.

No geral, as casas de apostas se parecem bastante. Betano ou Betmotion: ambas contam com transmissões ao vivo, odds alternadas e também uma variedade de mercado.

A maior diferença pode ser notada no quesito aplicativo para dispositivo móvel. A Betano tem o seu app disponível para aparelhos do sistema operacional Android. Ainda não há uma versão para iOS.

Depois de tudo o que foi visto nesta análise comparativa, dá para afirmar, sim, que a Betano está um pouco na frente da Betmotion. Mas, vale ressaltar que se trata de duas casas com boas ferramentas e recursos para os seus usuários.

Quer saber mais detalhes sobre as casas de apostas? Veja nossas páginas sobre Betano Brasil e Betmotion Brasil, para conferir a análise mais completa de cada uma dessas bets. Betano ou Betmotion são duas casas consideradas boas e cheias de recursos para os seus clientes. Vale a pena dar uma conferida.