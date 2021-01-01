歐聯8強抽籤出爐 邊個著數邊個失利？

歐聯8強抽籤結果出爐，盟主拜仁再鬥PSG，曼城硬碰多蒙特，利物浦跟皇馬上演2018決賽戲碼，車路士則會跟波圖拗手瓜。Goal跟大家看看這次抽籤結果，對何者有利，又令誰人蝕底？

邊支英超球隊衛冕之旅表現最差？

贏家：夏蘭特

如果夏蘭特決定今季後離開多蒙特，曼城很有機會是這位炙手可熱射手的下一站。這位挪威球星今次有望在跟曼城的對碰中大顯功架吸引哥迪奧拿。

他今季已經在6場歐聯上陣攻入10球，且看他可否衝擊曼城防線。

輸家：哥迪奧拿

曼城要追歐聯錦標的路並不容易，因為8強要應付的是多蒙特。

除了要應付火力十足的夏蘭特，對家還有前曼城青訓產品辛祖。就算曼城贏到多蒙特，接下來4強還要應付拜仁或PSG。看來，前巴塞教頭哥帥要相隔10年後再染指這獎盃，前路並不容易。

贏家：杜曹

雖然之前未能帶領PSG衝擊到歐聯錦標，但這位德國教練新上任車路士帥位就有機會再嘗試稱霸歐洲。今次抽籤更抽到各隊都希望抽到的波圖，加上如果可以晉級，他們亦不需面對大熱的拜仁或曼城。

輸家：PSG

就像曼城一樣，曾於去年闖入決賽的PSG當然希望一嚐冠軍滋味。

今次再跟拜仁碰頭，相信非新帥普捷天奴所願。球隊今季在法甲並不如以往在舒服的領先位置，因此也不可讓主將休息衝刺歐聯。

贏家：沙拿

沙拿跟皇馬扯上關係，今次碰頭也讓他有機會向對方「騷哥利」。

今季利物浦和沙拿都不在最佳狀況，但相信這位埃及射手在40場攻入25球，當中包括7場歐聯正選入5球的表現，仍然可以在任何比賽扭轉乾坤。

輸家：沙治奧拉莫斯

今夏約滿皇馬、很有機會離隊的隊長沙治奧拉莫斯，當然希望繼4次捧盃後再贏多次歐聯。

不過利物浦在英超衛冕失利後當然希望在歐聯全力爭勝，而且拉莫斯將會面對「紅軍」沙拿，後者在2018決賽被拉莫斯夾跌以致受傷離場，今次再交手也許會「仇人見面，份外眼紅」。(Goal.com)