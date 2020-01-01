阿尔特塔谈路易斯等人未来：俱乐部正努力完成所有事情

枪手的主教练表示俱乐部正在为今晚的英超截止日期做准备。

米克尔·阿尔特塔证实阿森纳计划永久签下巴布洛·马里和塞德里克·苏亚雷斯。

马里是在一月份从弗拉门戈租借而来的，而塞德里克也是在同一时间从南安普顿租借而来，这两人的租借都将在6月30日到期。

自从加盟以来，两人都在与伤病作斗争，马里由于上周在对阵曼城的比赛中脚踝受伤，将面临两到三个月的缺阵。

其他球队

事实上，苏亚雷斯在转会后甚至还没有为阿森纳踢过一场比赛。这位葡萄牙国脚刚来的时候正遭受着膝伤的折磨，在联赛中心新型冠状病毒疫情导致停赛之前，他一直没能重返赛场。

而在联赛重启之前，讨论又在训练中被球击中，不得不对鼻子进行一个小手术，不过目前他已经恢复健康，并有望在周日足总杯1 / 4决赛中，重回赛场对阵谢菲尔德联。

为了实现这一目标，阿森纳需要在今晚午夜前与这名球员以及南安普顿达成一份短期租借协议，让他在没有签下一份永久转会合同的情况下在阿森纳效力至赛季结束。

然而，由于马里的伤病，这次交易并没有受到同样的时间限制，但是阿尔特塔仍然希望这次转会能够尽快完成。

阿森纳在1月份向弗拉门戈支付了425万英镑的租借费以得到这名26岁的球员，这笔交易还包括了一项永久转会的选择权，还包括了分期支付800万英镑的条款。

“我们一直在努力完成这笔交易，因为我们很高兴地知道马里能给我们带来什么。”阿尔特塔在周四晚上前往南安普敦之前表示。

“俱乐部正在努力完成这笔交易，我认为俱乐部会在一切解决后尽快宣布这一切。”

“目前我们还有一些法律问题需要解决，但我们的意图仍然是留住他。”

关于苏亚雷斯，阿森纳主教练补充道:“从一开始我们就计划永久签下他，但是他在阿森纳的遭遇实在是太不幸了。”

“他在一月份遭遇了膝盖伤病，然后又在训练时鼻子出现了骨折了。截至目前，他还没有为我们出场过一次。”

“但是我们认为他是一个可以提高球队深度的球员，所以希望我们能够顺利留下他。”

阿尔特塔也希望能在今晚的最后期限前与大卫·路易斯和塞巴略斯签下一份短期合同，这样这两名球员就可以在赛季的最后五周继续留在这里。

大卫·路易斯与阿森纳的合同将于6月30日到期，而塞巴洛斯将在本月底结束租借回到皇马。不过，从目前的情况来看，这两人可能会继续留在这里至赛季结束。

“这非常复杂，”阿尔特塔表示。“时间紧迫且涉及的一些法律问题。

“俱乐部试图在接下来的几个小时内完成所有的事情。我们没有选择，我们必须这样做——尤其是在球队有伤病的情况下。”

“所以我们正在努力解决这个问题，我相信我们能做到，至少我希望如此。”