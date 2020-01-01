那不勒斯老板抨击萨里：他用金钱的借口背叛了球队

这位意甲劲旅的老板批评了前任主教练离开球队的方式。

奥雷里奥·德劳伦蒂斯指责毛里齐奥·萨里强迫他改变了那不勒斯的掌舵者，他为前主帅用最金钱这一最庸俗的借口背叛那不勒斯感到愤怒。

萨里在2015-18年之间一直在那不勒斯执教，在前往切尔西之前，他在这家意甲劲旅度过了一段成功的岁月。

这位意大利教头在那不勒斯期间拥有极高的声誉，不过在他突然离开又决定回到意甲拿起尤文图斯的教鞭后，他的这一剩余遭到了重大打击。

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萨里目前所率领的尤文图斯将在意大利杯决赛中对阵那不勒斯，俱乐部主席德劳伦蒂斯公开批评了萨里的离开，批评了他在过去几个月执教尤文的表现，同时呼吁人们认可他在俱乐部成功中的作用。

“他拿钱这种庸俗的借口离开了那不勒斯，这让我很生气。”德劳伦提斯告诉《罗马体育报》。“那时候他和我们还有两年合同在身，但他逼迫我更换了主教练。”

“2月份，他邀请我去托斯卡纳吃午饭，那里离他的家很近，他妻子也在那里。当时他并没有提到这件事，并一直带队到了最后一场比赛的前一天，这给俱乐部带来了不确定性。”

“萨里创造了三个难忘的赛季？不，还有一些其他的因素，在足球领域也是如此。比如在电影方面，你想要制作一部好电影，那就需要一个优秀的导演和优秀的制作人，他们是天才作品的父母。”

“是谁把卡瓦尼带到这里来的？马扎里和贝尼特斯呢？萨里，伊瓜因呢？是我挑选了他们，而当时全城都在旗帜鲜明地攻击我。”

萨里的替代者安切洛蒂在去年12月离开之前只在俱乐部呆了一个半赛季，而德劳伦蒂斯表示，他雇佣安切洛蒂是一个错误，同时补充认为自己应该更早将其解雇。

“安切洛蒂让我想起了我的父亲。我选择他是因为他的冷静、镇定和亲切。我的父亲是一位哲学家，一个非常可爱的人，就像安切洛蒂一样。”

“但是签下他之后，我就想解雇他了，我应该告诉他，卡尔洛，我不认为你的风格是个那不勒斯，让我们保持伟大的友谊，这里的足球不一样。我把你介绍给了一个你现在深爱的城市，这让你很惊讶，我们最好是就此结束吧。”

“相反，我并没有这样做，而是犯下了第二个错误。”

目前由加图索领导的那不勒斯将在周三的意大利杯决赛中对阵尤文图斯。