曼联引进费尔南德斯受挫 伊斯科或成B计划

曼联试图让葡萄牙体育球星布鲁诺·费尔南德斯成为他们今夏的第三个签约球员的努力似乎遇到了巨大的阻力，双方在估值上存在着巨大的分歧。

据报道，曼联已经同意每年支付600万欧元的工资，加上在上周俱乐部和他的经纪人谈判后对这位葡萄牙中场球员的奖金，费尔南德斯同意如果与葡萄牙体育达成协议，他将转会到老特拉福德。

但葡萄牙的报道称，曼联向葡萄牙体育开出的价格仅为3500万欧元，比费尔南德斯的合同中开出的8000万欧元的买断条款要少了不少。

尽管有消息称葡萄牙俱乐部将接受7000万欧元的价格，但曼联仍然缺乏吸引葡萄牙体育放人的条件。

因此，西班牙的报道称曼联正计划转向皇家马德里的伊斯科作为替代。Don Balon和Diario Gol都声称曼联上周得到了签下这名西班牙人的机会，这是皇马吸引博格巴加盟伯纳乌的一部分。

然而，现在有消息称曼联可能会直接收购伊斯科，因为皇马可以以6000万欧元左右的价格将其套现。

西班牙中场球员可能在今夏被皇马牺牲，因为皇马希望收回他们的巨额转会费用，如果出价合适，他们很可能会出售。

然而，Diario Gol声称27岁的他更愿意转会到曼城，在那里他可以代替他的同胞大卫·席尔瓦，后者将在2019/20赛季结束后离开阿提哈德球场。