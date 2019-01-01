厄齐尔让我走就完事 埃尔内尼谈租借细节

埃及国脚透露了自己选择离开北伦敦前往土耳其的原因。

埃尔内尼在为枪手效力三年半，出场89次，打入2球后，离开了酋长球场，租借加盟贝西克塔斯一个赛季。他已经意识到，埃梅里的球队并没有留给他的位置。

最近，埃及人谈到了前德国国脚，土耳其裔球员厄齐尔对于这桩转会的影响。他告诉土耳其报纸《Milliyet》：“厄齐尔是我非常喜欢也很敬重的一位朋友。我们在阿森纳留下了非常美好的回忆。”

“当然在前往贝西克塔斯之前，我有和他交流过。他告诉我离开就好，不需要多想，他说‘贝西克塔斯是一家很大的俱乐部，你必须去那里。’”

当被问及自己来到伊斯坦布尔的头两个星期是什么样的感受时，埃尔内尼继续说道：“我很庆幸我来到了贝西克塔斯，从第一天开始，球迷们就向我展示了他们的爱。我想感谢他们。我的首要目标就是帮助球队。”

“这里有很出色的球员，有一支很优秀的队伍。我们希望在土耳其以及欧洲范围内取得成功。我认为球队有赢得欧联杯的潜质。”

“我对于贝西克塔斯的第一印象就是球迷，他们一刻也没有停下过欢呼。他们非常支持球队，这对我们来说真的很重要。我希望在巨大的支持下踢球。”

9月7日的友谊赛中，埃尔内尼完成贝西克塔斯首秀，帮助球队3-1击败对手。不过在刚刚过去的这个国家队比赛日，埃尔内尼没能够获得埃及的征召。