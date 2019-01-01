博格巴不是内马尔 但索肖的曼联没有他的位置

周三，索尔斯克亚可能已经提升了后防线，但是很明显曼联不能带着这名想要离开的中场球员继续前行了。

就像2016年一样，曼联的夏天似乎又被保罗·博格巴的名字占据了。

但是三年前，人们对即将到来的世界纪录转会有着更高的期待，而这一次，人们对这位法国人的离开以及转会过程中可能带来的潜在伤害有一种不祥的预感。

目前的僵局让博格巴和他的经纪人米诺·拉伊奥拉为离开皇马或尤文图斯铺平了道路，而索尔斯克亚则试图说服所有人一切如旧。

“就我所知，到目前为止我们还没有收到对我们的球员的任何报价，所以除了保罗，我们没有什么可说的，就像我们的大多数球员一样，保罗签了很长的合同。我们是曼联，我们不需要出售球员。”

“保罗从来没有把自己排除在球队之外，他总是想踢球，他总是竭尽全力。经纪人一直在说，但是我们还没有收到任何俱乐部的报价，这就是关于这件事我能说的全部。

“这看起来是媒体交流，我不想称之为……针对保罗的议题。他是一个顶尖的球员，他是一个非常非常棒的职业球员，他从来没有出过任何问题，他有一颗金子般的心。”

不幸的是，对索尔斯克亚来说，如果博格巴本人没有在6月日本的一场推广活动上宣布他已经准备好迎接“一个新的挑战”，那么这种姿态就会很有分量。这位法国国脚清楚地知道自己在做什么，他知道这会引起轰动，他知道这会给他的教练带来困难，他继续说他想说的话。他想要转会，而他留在曼联的可能性随着他每一次不站出来承诺继续红魔效力而降低。

就索尔斯克亚的“没有报价”的声明而言，足球市场已经不是这样运作的了。也许当他是一个球员仍有一种俱乐部的文化，即在转会变得显而易见之前的交流和试探都是非常官方的。但近年来，像拉伊奥拉这样的人近年来，拉奥拉帮助改变了这一局面，而这场传奇故事的结局也越来越不可避免。在现代足球中，渴望转会的球员很少不能如愿以偿。

自从博格巴公开要求发起新的挑战以来，拉伊奥拉确保他的客户的愿望一直在每个人的脑海中占据首位，最近一次是在周二向talkSPORT发表的一份声明之中。

“博格巴没有做错任何事，他在各方面都充满了敬意和专业，”拉伊奥拉解释说。“俱乐部很长时间以来都了解他的感受。真可惜，其他人只喜欢在没有正确信息的情况下批评他。

“我很抱歉俱乐部没有对此采取任何立场。希望各方都能很快找到满意的解决方案。”

目前，这是一个僵局。索尔斯克亚在他执教的头5个月的大部分时间里都坚持要围绕博格巴打造自己的曼联阵容，但如果这位世界杯冠军离开的话，他的中场将缺少一个有名无实的领袖，这一状况似乎将让他非常尴尬。

但是主教练需要的更多的是从他的整个阵容中考虑引援。考虑到他想在老特拉福德踢球的方式和他想建立的团队精神，他不能让任何一个自负的球员只考虑自己。

索尔斯克亚的愿景将依赖于球员对队徽的尊重和代表，而个人的一系列安排与此并不相符。今年夏天引进像詹姆斯和万-比萨卡这样的球员，正是因为他们拥有挪威人想要注入的动力和渴望，而这不能为了满足博格巴而被妥协。

公平地说，这位26岁的球员本可以远没有他现在这么专业。看看巴西球星内马尔就知道了，他是一位备受瞩目的球员，却对自己的俱乐部不屑一顾。

在过去的两年里，内马尔多次违反纪律，他的转会请求与没有参加本周的季前训练的行为是一致的。巴西人将在他的祖国再呆一个星期，尽管巴黎圣日耳曼声称他没有这样做的许可。

安托万·格里兹曼今年夏天想离开马德里竞技，但他也没能参加训练，尽管去年夏天拒绝转会巴塞罗那时，他把球队称为“我的球迷，我的俱乐部，我的家”。

与内马尔和格里兹曼不同的是，博格巴实际上在他应该去工作的时候还是去了的。但就行为标准而言，这是一个相当低的标准。

博格巴在精心策划的媒体宣传活动中所做的就是提交一份虚拟转会申请。这一行为基本上让他无法再回到曼联球迷的心中。

想想韦恩•鲁尼，他在2010年对弗格森爵士(Sir Alex Ferguson)说想继续前行去到下一阶段，而在2013年这位传奇教练退休前不久，他再次这么说了。因此，这位英格兰前锋再也没有得到曼联球迷像之前同样的方式看待。

博格巴和拉伊奥拉在今年夏天的一系列诡计引发了广泛的反应，人们开始认为这是一场恶战。尽管索尔斯克亚失去了可以说是他唯一一位真正的世界级球星，这对他来说将是一个打击，但在他围绕职业道德、勇气和饥饿感打造的新项目中，他承担不起搭载一个路人的成本。如果博格巴没有勇气在曼联踢球，那么只有一个不可避免的结果。

这是一条过去成功人士走过的老路。瓜迪奥拉作为巴塞罗那新老板的第一个夏天就决定卖掉罗纳尔迪尼奥和德科，因为他们认为，相对球员的价值来说，他们所带来的麻烦却更多。而随之而来的是球队前所未有的成功。

在接下来的几年里，他继续使用了这样的方式，甩掉了埃托奥和图雷，并一直在任期内取得成功。虽然用饥渴和渴望取代高水平球员并没有捷径可走，但我们有充分的理由相信，曼联也可以凭借这种模式取得成功。

博格巴上赛季进了16个球，在2019年初，他是曼联近年来最好的状态的缔造者，失去他无疑是一种倒退。

但如果这就是索尔斯克亚需要的——注入一些真正的曼联DNA到球队的其他球员身上，并强调对曼联球员的标准要求，那么从长远来看，他将从这个毫无意义的僵局中可以得到更多积极的东西。