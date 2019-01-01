前青训球员其他赛场屡获成功 阿森纳毫不遗憾

枪手已经让几个年轻人走上了明星之路，但是现在他们需要想办法从他们培养的球员身上赚得更多的钱。

格纳布里，伊斯梅尔·本纳塞尔，杰夫·雷纳-阿德莱德和唐耶·马伦。乍一看，只是一小部分才华横溢的年轻足球运动员，他们之间没有明显的更深层次的联系。

然而，仔细观察一下，你会发现这四名球员都曾在阿森纳效力，在酋长球场失利后在其他地方扬名立万。

格纳布里在2016年告别阿森纳加盟云达不莱梅，他现在是拜仁慕尼黑和德国的关键人物。

本纳塞尔在2017年离开北伦敦，并在本月初转会到意甲豪门AC米兰。

雷纳-阿德莱德在2018年永久地转回去到了昂热，并说服里昂在2019- 2020赛季之前在他身上投下了2500万英镑(3000万美元)转会费。

与此同时，马伦在2017年选择继续他在埃因霍温的职业生涯，现在的他正处在首次被荷兰国家队征召的边缘。

由此可以得出一个简单的结论，那就是阿森纳的掌门人应该给自己一记耳光，因为他们让如此有天赋的四人组离开了他们。

不过，这个思路太简单了。

阿森纳很清楚格纳布里的潜力，并且渴望留住这名德国国脚，即使在西布罗姆维奇租借了一段时间之后。

然而，这位边锋并不认为英超是他下一步发展的正确选择，他拒绝了续约的机会。

“离开阿森纳是正确的决定，”格纳布里在转会云达不莱梅后不久说。“我想要更多的上场时间，这很有效。阿森纳非常想留住我。但我必须照顾我的发展。”

因此，无论阿森纳对格纳布里的评价有多高，在他明确表示不会签下一份新合同后，他们别无选择，只能将其套现。

与此同时，本纳塞尔的情况略有不同。尽管毫无疑问这位阿尔及利亚国脚有很大的潜力，但温格并不认为他有能力在阿森纳留下自己的印记。

“根据温格的说法，俱乐部有很多中场球员，”本纳塞尔在离开时表示。“从那以后，我再也不想冒险浪费时间了。我想一直打下去。”

不可否认的是，这名中场球员已经迈出了重要的一步，但阿森纳拒绝行使回购权的事实表明，他们觉得他还没有达到枪手要求的水平。

与此同时，雷纳-阿德莱德在17岁时首次代表一线队亮相时，似乎注定要在阿森纳拥有光明的未来，但他的发展似乎停滞不前，部分原因是身体上的问题。

当阿德莱德租借去到昂热时，温格并没有放弃他。但球队新教练埃梅里在2018年取代传奇温格之后,就把这名多才多艺的中场球员变卖了，并把奈尔森、乔·威尔洛克和埃米尔·史密斯·罗的出场顺位移到了他之前。

马伦最终以他这个年龄段最好的球员之一的身份加入了俱乐部，但他发现英格兰足球的身体要求很高，因此并没有按照俱乐部在他到来时所希望的速度进行发展。

他们仍然看到了这位天才前锋在俱乐部的未来，但是马伦想要回到荷兰让他的职业生涯回到正轨。

“阿森纳并没有把我赶走。我还有一年的合同，阿森纳很想续约。但是足球对我来说不是钱的问题。从来没有这样的情况。否则我就不会离开英国了。”

所以，尽管这看起来像是阿森纳的决策者们犯了错误的一个简单的例子，但我们需要对每个案例进行更细致入微的观察，才能正确地看待问题。

阿森纳是一家旨在挑战最高荣誉的俱乐部，这导致了激烈的位置竞争，而这反过来又可能成为俱乐部有前途的年轻人进入一线队道路上的一个障碍。

像威尔洛克、梅特兰-奈尔斯和奈尔森这样的球员最近都有了进步，但这是适者生存的结果，而像格纳布里、本纳塞尔、雷纳-阿德莱德和马伦这样的球员都没有成功。

不过，这对枪手来说未必是件坏事。他们的成功证明了俱乐部青训的实力，如果说有什么不同的话，那就是阿森纳应该为把能够培养出现在这样的球员而感到自豪。

下一步是要找到一种方法，为他们在酋长球场没有取得成功的球员所付出的努力获得适当的经济回报。阿森纳在出售上述四名球员中赚了大约1500万英镑(合1800万美元)，这只是他们在当今市场价值的一小部分，也是一个非常不起眼的数字。

相比之下，切尔西以2000万英镑(合2400万美元)将青训毕业生内森•阿克卖给了伯恩茅斯，而利物浦则以1500万英镑(合1800万美元)将前青训球员乔丹•伊贝卖给了同一家俱乐部。

不过，最近克里斯蒂安·比力克（Krystian Bielik）被出售给德比郡可能是一个迹象。这位21岁的球员只代表阿森纳一线队出场了两次，但却让俱乐部净赚了1000万英镑(合1200万美元)，这笔钱用于购买大卫路易斯的转会以及巴西年轻球员加布里埃尔·马蒂内利的部分转会费。

如果阿森纳在未来能在此基础上继续发展，他们的青训营不仅会在球场上得到回报，在球场外也会得到回报。