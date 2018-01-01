出离愤怒 穆帅身边人透露曼联对转会毫无头绪

英格兰媒体《电讯报》消息，穆里尼奥与曼联俱乐部副主席伍德沃德之间又出现了新的矛盾，因为葡萄牙人发现在冬窗转会期即将到来之时，俱乐部高层仍然没有积极行动起来。

曼联主帅穆里尼奥迫切希望在冬窗转会期引进一名中后卫球员，以补强后防线，这是他在今年夏天就希望完成的引援计划。一月份冬窗将在两周后正式开启，然而葡萄人发现曼联高层似乎还未制定出行之有效的引援方案。

穆里尼奥仍然希望挽救这个赛季，在明年五月份时将曼联带入前四，然而俱乐部方面迟迟未动却透露出对葡萄牙人的不信任的讯息。

一位穆里尼奥身边人士向《电讯报》透露：“曼联客场对阵瓦伦西亚的比赛中，俱乐部高层方面没有一位重要人物到场表达支持。我们就要接近冬季转会窗了，但是没人知道任何消息。”

“俱乐部那些人没有着手出售球员，他们也没有进行引援操作。他们有58名球探，有3名球探主管，但是看起来没人在做事。这实在是太荒谬了。何塞认为这并不是管理一家足球俱乐部的最佳方式。”

然而曼联官方给出的讯息却与此相反，据一位俱乐部发言人称，曼联客场对阵瓦伦西亚的比赛中共有三名高层主管到场观战，分别是俱乐部运营经理理查德-阿诺德、首席财务主席克里夫-巴蒂和俱乐部秘书瑞贝卡-布拉顿。这三名要员都是直接受艾德伍德领导的俱乐部高层。

尽管如此，这位穆里尼奥身边人士仍不屑一顾，他表示：“这些家伙又能与球队事务有什么关系呢？”

据悉，穆里尼奥希望在冬窗转会期引进热刺后卫阿尔德维雷尔德或者那不勒斯中卫库利巴利。