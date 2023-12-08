Samet Çayır

Gazeteci

1992'de Bursa'da doğdum. İstanbul Üniversitesi'nde gazetecilik eğitimi aldım. Premier Lig başta olmak üzere Avrupa futbolunu yaklaşık 10 yıldır yakından takip ediyorum. Hem Türkiye'deki gelişmeleri uluslararası alanda paylaşmak, hem de Avrupa futboluna hakimiyetimi değerlendirmek için 2021 yılında GOAL'ün Türkiye edisyonuna katıldım. Daha önce Güneş Gazetesi, İhlas Haber Ajansı ve bir dizi yerel medya şirketinde çalıştım. Bununla birlikte, Lig Radyo ve Radyospor gibi radyo kanallarında konuk yorumcu olarak bulundum.