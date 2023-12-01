İsmail Kartal'ın Nordsjaelland maçı sonrası basın toplantısını çok kısa tutması, Danimarkalıları şaşırttı.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 5. hafta maçında Danimarka'nın Nordsjaelland takımına deplasmanda 6-1 mağlup olarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

31 yıl sonra en farklı ikinci yenilgisini alan sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın, soru almadığı basın toplantısı sadece 50 saniye sürdü.

İsmail Kartal ne söyledi?

Kartal, basın toplantısında yaptığı açıklamada sözü kısa tutarak şu yorumu yaptı:

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"Çok üzgünüz, bütün taraftarlardan özür diliyoruz. Ama taraftarlarımız şunu unutmasın, evimizdeki Spartak Trnava maçında Fenerbahçe kendisine yakışanı yapacak ve gruptan çıkacak.

"Çok fazla söylenecek bir şey yok. Mağlup olduk. Bize yakışmadı, bütün taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür dileriz."

Danimarka basını şaşırdı

Kartal'ın soru almaması ve basın toplantısını çok kısa tutması üzerine Danimarkalı gazeteciler şaşkınlığını gizleyemedi.

Ekstra Bladet Gazetesi, "Tuhaf basın toplantısı" başlığıyla verdiği haberde, "İsmail Kartal odaya girdi, mikrofonun başına oturdu ve bir dakikadan az bir süre sonra tekrar kapıdan çıktı. Tek bir soru almadan" yorumunu yaptı.