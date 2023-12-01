MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçında deplasman yasağı kaldırıldı mı? GOAL Türkiye, bilgilendiriyor.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş, Ankara'da karşı karşıya gelecek.

3 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

İki takımın geçtiğimiz sezon oynadığı iki maçta da deplasman yasağı vardı. Ancak şimdi bu karar değişti.

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MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçına Beşiktaşlı taraftarları alınacak mı?

Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre Beşiktaşlı taraftarlar, pazar günü oynanacak MKE Ankaragücü karşılaşmasında deplasman tribününde yer alabilecek.

MKE Ankaragücü - Beşiktaş arasında neden gerginlik var?

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz sezon Ankara'da oynanan maçta bir Ankaragücü taraftarı sahaya girmiş ve Beşiktaşlı futbolculara saldırmıştı.

İstanbul'da oynanan rövanş mücadelesinde ise Beşiktaşlı taraftarlar sahaya birçok yabancı madde atmıştı.

İki takım arasındaki husumet, Bursaspor ile Beşiktaş arasında yıllar süren gerginliğe dayanıyor.

Bursaspor taraftarları ile Ankaragücü taraftarlarının çok yakın olması, dolaylı yoldan Ankaragücü ile Beşiktaş taraftarının da arasını yıllarca germiş oldu.