Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United'da yeni bir kriz daha belirdi.

Premier Lig devi Manchester United, sahada olumlu sonuçlar alsa dahi krizlerle boğuşmaya devam ediyor. Kırmızı Şeytanlar'da Erik ten Hag ile futbolcular henüz birbirlerine tam uyum sağlayabilmiş değil. Bu da bazı problemleri beraberinde getiriyor.

Son dönemde başarılı sonuçlar alan Manchester United'da buna rağmen huzur yok. İngiltere'den gelen son haberler, oyuncular ile Erik ten Hag arasında yeni bir problemin baş gösterdiği yönünde.

Daily Mail'de yer alan habere göre United'da bir grup oyuncu, antrenman yoğunluğunun azalmasını ve izin günlerinin daha önceden belirlenmesini istedi. Ancak Hollandalı hoca, bu talebi reddetti.

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Futbolcular plan yapamıyorlar

United oyuncularına Ten Hag tarafından haftalık bir antrenman programı veriliyor. Ancak Ten Hag, alınan sonuçlara göre bu programda değişiklik yapma hakkını saklı tutuyor.

Bazı oyuncular da bu değişikliklerden sıkılmış durumda. Çünkü yıldız futbolcular, sosyal hayatları için plan yapmakta zorlanıyorlar.

Söz konusu şikâyeti dile getiren oyuncuların Luke Shaw, Marcus Rashford, Raphael Varane, Casemiro, Lisandro Martinez ve yedek kaleci Tom Heaton olduğu bildiriliyor.