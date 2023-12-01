Andre Onana, Afrika Uluslar Kupası'na gitmeyi reddetmesi halinde FIFA tarafından yaptırıma uğrayabilir.

Yaz transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Inter'den Manchester United'a transfer olan Andre Onana, sezon başından bu yana yaptığı hatalarla eleştirilerin odağında.

Kamerunlu kaleci, Premier Lig'deki son maçlarda performansını yükseltmiş olsa da UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Galatasaray'dan yediği iki inanılmaz hatalı gol, United taraftarının Onana alerjisini yeniden hortlattı.

İngiltere'den son gelen haberler ise oldukça çarpıcı.

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İddialar neler?

Daily Mail'de yer alan habere göre Onana, yerini Altay'a kaptırmamak için Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun forması giymeyi reddedebilir.

Ancak Onana bu yöntemi denediği takdirde FIFA tarafından cezaya çarptırılabilir.

The Sun, söz konusu yaptırımın maddesini ortaya çıkardı ve şu şekilde paylaştı:

"Kendi federasyonu tarafından temsil ettiği takımlardan biri için çağrılan bir oyuncu, ilgili federasyon tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, kayıtlı olduğu kulüpte oynama hakkına sahip değildir."

Şimdi ne olacak?

Şu anda Onana henüz bir karar vermiş değil. Ancak Kamerunlu kaleci Afrika Uluslar Kupası'na katılmayı reddederse, başına büyük bir iş açmış olacak.

Her türlü durumda Altay, turnuva esnasında kaleyi korumakla görevli olacak.

Afrika Uluslar Kupası, 13 Ocak-11 Şubat tarihleri arasında oynanacak.