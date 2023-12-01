Damac FC forması giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı, Cristiano Ronaldo ile gol krallığında yarışıyor.

Beşiktaş'ın eski kanat oyuncusu Kevin N'Koudou, Suudi Pro Lig'de skor üretmeye ve dikkat çekmeye devam ediyor.

Kamerun asıllı Fransız yıldız, formasını giydiği Damax FC'nin, ligin 15. haftasında deplasmanda Al Fahya'yı 4-2 mağlup ettiği mücadelede adeta şov yaptı.

16. dakikada takımını penaltıdan öne geçiren N'Koudou, 36. dakikada Shahrani'ye asist yaparken, 65'te bir gol daha kaydetti ve galibiyette büyük pay sahibi oldu.

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Kevin N'Koudou'nun 2023-24 sezonu istatistikleri

Tecrübeli futbolcu bu sezon Damac FC formasıyla ligde 14 maça çıktı. N'Koudou, söz konusu 14 karşılaşmada 11 gol atarken dört de asist yaptı.

Gol krallığı yarışında 9 gollü Benzema ve Malcom'u geride bırakan Beşiktaş'ın eski yıldızı, Alexander Mitrovic'in gol sayısını yakaladı. N'Koudou'nun sıradaki hedefi ise 15 golle zirvede yer alan Al Nassr'ın süperstarı Cristiano Ronaldo'yu yakalamak.

N'Koudou'nun Beşiktaş kariyeri

2019-2023 yılları arasında Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Kevin N'Koudou, siyah-beyazlı kulüpte bekleneni bir türlü verememişti.

Beşiktaş forması ile 108 maça çıkan yıldız futbolcu, 21 gol atıp dokuz asist yaptı.