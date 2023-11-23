EURO 2024 kura çekimi ne zaman? Türkiye kaçıncı torbada? GOAL Türkiye, bilgilendiriyor.

Yazın kulüp futbolu tatile girdiğinde futbolseverler, bu güzel oyunun özlemini uzun süre hissetmeyecek. Çünkü haziran ayında 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) başlayacak.

2022 Dünya Kupası'nı buruk bir şekilde izleyen Türk futbolseverler, EURO 2024 için ise çok daha hevesli olacak. Zira A Millî Futbol Takımı, tarihinde ilk kez eleme grubundan lider çıkarak turnuvaya katılma hakkını kazandı.

EURO 2024 ne zaman?

Herkesin merakla beklediği EURO 2024, 14 Haziran 2024'te başlayacak. Almanya'da düzenlenen turnuvanın ilk maçı, Bayern Münih'in stadyumu Allianz Arena'da oynanacak.

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EURO 2024 final maçı ne zaman?

Turnuvanın final mücadelesi ise 14 Temmuz 2024'de Almanya’nın başkenti Berlin’deki Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

EURO 2024 kura çekimi ne zaman? Türkiye kaçıncı torbada?

EURO 2024 kura çekimi 2 Aralık 2023 tarihinde Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilecek.

Türkiye, kura çekimine 2. torbadan katılacak.

EURO 2024 torbaları nasıl?

Turnuvanın grup kura çekimi öncesinde torbalar şu şekilde:

1. TORBA: Almanya, Portekiz, Fransa, İngiltere, Belçika, İspanya

2. TORBA: TÜRKİYE, Danimarka, Macaristan, Arnavutluk, Romanya, Avusturya

3. TORBA: Hırvatistan, Slovenya, Slovakya, Çekya, Hollanda, İskoçya

4. TORBA: Sırbistan, İtalya, İsviçre, Play-Off Kazananı A, Play-Off Kazananı B ve Play-Off Kazananı C

EURO 2024'e kaç takım katılacak?

EURO 2024'e toplamda 24 takım katılım sağlayacak. Şu anda 4. torbada 3 takımın yer boş bulunuyor.

Bu üç takım, 21-26 Mart 2024 tarihleri arasında 12 takımdan oluşan bir play-off turnuvasının ardından elemelere katılacak.