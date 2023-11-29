Bundesliga devinin Fenerbahçe'nin kanat beki ile ilgilendiği iddia edildi.

Geçtiğimiz sezondan bu yana sergilediği performansla parmak ısırtan Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri bir bir çoğalıyor.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu, millî formayla çıktığı Almanya ve Galler maçlarının ardından Milan ve Napoli’yi peşine takmıştı. Ancak iddialara göre, 24 yaşındaki kanat bekin peşinde sadece İtalyanlar yok.

İddialar neler?

Almanya'nın Bild Gazetesi’nde çıkan habere göre Bayern Münih ile Borussia Dortmund da Ferdi'yi radarına almış durumda.

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Raporlara göre Fenerbahçe, yıldız futbolcu için için 30 milyon Euro talep edecek.

Borussia Dortmund için bu rakamın çok fazla olduğu belirtilirken, sarı-siyahlı kulübün zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama seçeneğine gideceği gelen iddialar arasında.