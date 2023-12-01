Fenerbahçe'nin millî orta sahası, ezici Nordsjaelland mağlubiyetinin ardından çılgına döndü.

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe'nin yüzü Avrupa'da gülmedi.

Sarı-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi H Grubu 5. hafta maçında Danimarka'nın Nordsjaelland takımına deplasmanda 6-1 mağlup oldu.

Kanarya, gruptan çıkmak için Spartak Trnava ile oynayacağı son maçı kazanmak zorunda.

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31 yıl sonra gelen en farklı mağlubiyet

Fenerbahçe, Danimarka'dan 6-1'lik mağlubiyetle dönerken aynı zamanda 31 yıl son bir ilki yaşadı.

Sarı-lacivertli takım, 31 yıl sonra en farklı yenilgisini elde etti. Kanarya en son 4 Kasım 1992'de ise Çek ekibi Sigma Olomouc'a deplasmanda 7-1 yenilmişti.

Söz konusu mücadelede şu anki teknik direktör İsmail Kartal da sahadaydı. Kartal, maçın 41. dakikasında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakmıştı.

Kartal'ın ardından Hakan Tecimer ve Gerson da kırmızı kart gören diğer isimler olurken, 8 kişi kalan Fenerbahçe, rakibinden 7 gol yemişti.

Tecrübeli teknik direktör, 31 yıl sonra Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak tarihi bir yenilgi daha yaşadı.

Sarı-lacivertli takım, 1992 yılındaki Sigma Olomouc karşılaşmasının ardından en farklı yenilgisini dün gece Danimarka'da aldı.

İrfan Can Kahveci çılgına döndü

Farklı Nordsjaelland yenilgisinin ardından İrfan Can Kahveci ile bir kısım Fenerbahçe taraftarı arasında büyük bir gerginlik yaşandı.

Millî futbolcu, muhtemelen duyduğu bazı sözler üzerine tribünlerin üzerine yürümeye çalıştı.

İrfan Can Kahveci'yi Bright Osayi Samuel sakinleştirmeye çalıştı.