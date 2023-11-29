Pep Guardiola'nın Leipzig maçının ardından düzenlediği basın toplantısında Haaland tepkisi ilginçti.

Manchester City, UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta mücadelesinde evinde Leipzig'i, 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etmeyi başardı.

City'ye galibiyeti getiren golleri Erling Haaland, Philip Foden ve Julian Alvarez kaydetti.

Haaland, Leipzig'e karşı kaydettiği golle Şampiyonlar Ligi'nde rekor kırdı. Norveçli yıldız, turnuvada 40 gole en erken (35 maç) ulaşan futbolcu unvanını ele geçirdi.

Haberin devamı aşağıda

City Menajeri Pep Guardiola, yıldız oyuncusunun rekorları kırdığını görmeye alışkındı ve onu kamuoyu önünde tekrar övmeye zorlandığında pek de memnun olmadı.

Pep Guardiola ne dedi?

Maç sonrası basın toplantısında gazetecilere konuşan Guardiola, Haaland'ın rekor kırmasının sorulması üzerine şunları söyledi: "Bir kez daha mı söylemeliyim? Milyonlarca kez, gerçekten etkilendim. Bugün kazandık ve Haaland bir rekor daha kırdı. Tebrikler. O harika bir oyuncu. Ben size defalarca söylüyorum, gerçekten çok memnunuz. Onu sadece attığı goller için değil, birçok başka şey için de seviyoruz."

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında 3 Aralık'ta Tottenham'ı konuk edecek.