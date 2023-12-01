Efsane futbolcu Nihat Kahveci, Türk futbol kulüplerinin perşembe gecesi aldıkları kötü sonuçlar karşısında tepkiliydi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin aldığın 'olağanüstü' sonuçlar, Beşiktaş ve A Millî Futbol Takımı'nın eski yıldızı Nihat Kahveci'yi adeta çıldırttı.

Kahveci, canlı yayında iki takımın aldığı sonuca tepkisini biraz da mizah katarak gösterdi.

Efsane futbolcunun sözleri, sosyal medyada gündem oldu.

Haberin devamı aşağıda

Nihat Kahveci ne söyledi?

NutSpor'da gazeteci Nebil Evren ile program yapan Kahveci, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin farklı mağlubiyetlerinin ardından şunları söyledi:

"20:50'de gol yemeye başladık, 01:00 cuma sabahına kadar gol yedik! Çok yemek yediğinde zarar, bu kadar gol yediğimizde yaşadığımız zararı anlatamıyorum.

"Mazereti yok, rezillik. Evet önemli oyuncular yoktu ama benim için bunlar mazeret değil."

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde evinde Club Brugge'e 5-0 yenilirken Fenerbahçe ise Nordsjaelland deplasmanında 6-1 kaybederek taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.