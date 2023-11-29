Beşiktaş - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GOAL Türkiye bildiriyor.

İstifa eden Burak Yılmaz'ın ardından göreve gelen Rıza Çalımbay ile çıkılan iki Süper Lig maçını da kazanan Beşiktaş, yeni hocası ile Avrupa'daki ilk sınavına çıkacak.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. hafta mücadelesinde Club Brugge'ü konuk edecek.

Saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Sloven hakem David Smajc yönetecek.

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David Smajc'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden David Gabrovec ile Tomaz Cerne yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sloven Dejan Balazic olacak.

Beşiktaş - Club Brugge maçı hangi kanalda?

Gruptan çıkma ihtimali kalmayan siyah-beyazlılar, Belçika ekibi Club Brugge ile prestij maçı oynayacak.

Rıza Çalımbay ve öğrencilerinin Club Brugge'e karşı vereceği mücadele, EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Kartal, hafta sonunda ise Trendyol Süper Lig'de MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.