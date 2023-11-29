Galatasaray'ın Faslı yıldızı, Manchester United filelerini frikikten havalandırarak kariyerinde bir ilki gerçekleştirdi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta mücadelesinde evinde Manchester United ile 3-3 berabere kaldı.

Garnacho ve Bruno Fernandes'in golleriyle 2-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar, Hakim Ziyech'in frikik golüyle farkı bire indirdi ve ilk yarı 2-1 United'ın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda 55'te McTominay konuk ekip adına farkı ikiye çıkaran golü attı. 62'de Ziyech bir kez daha sahneye çıkıp farkı bire indirirken son sözü 71'de Kerem Aktürkoğlu söyledi.

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Böylelikle karşılaşma 3-3 sona erdi.

Hakim Ziyech, kariyerinde bir ilki başardı

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, United filelerini frikikten havalandırarak Şampiyonlar Ligi'nde ilk frikik golünü kaydetti.

Öte yandan OPTA'nın verilerine göre Hakim Ziyech, eylül 2018'den (Eren Derdiyok vs Lokomotiv Moskova) bu yana turnuvanın grup ve sonrası aşamalarında frikik golü atan ilk Galatasaray oyuncusu oldu.