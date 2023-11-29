Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? GOAL Türkiye, bildiriyor.

Trendyol Süper Lig'de son hafta mücadelesinde evinde Fatih Karagümrük'ü 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, yüzünü Avrupa'ya dönüyor.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. hafta mücadelesinde Nordsjaelland'a konuk olacak.

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Right to Dream Park'ta oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek.

Pignard’ın yardımcılıklarını Aurélien Drouet ve Laurent Coniglio yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Thomas Leonard olacak.

Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe'nin 7 eksikle gittiği deplasmanda Nordsjaelland ile oynayacağı karşılaşma, EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.