Galatasaray - Manchester United maçı ertelenecek mi? Yağış ne durumda? GOAL Türkiye, detayları aktarıyor.

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında oynanacak Galatasaray - Manchester United maçı öncesinde taraftarlar arasında tedirginlik hakim.

Bu tedirginliğin sebebi, İstanbul'da bugün kuvvetli bir sağanak yağışın olması.

Taraftarlar, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda karşılaşmanın yağmur nedeniyle ertelenmesinden korktuklarını belirtirken, UEFA yetkililerinden şu an için iyi haber geldi.

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UEFA yetkililerinin kararı ne?

DHA'da yer alan habere göre UEFA yetkilileri, Rams Park Stadı'nın zeminini inceledi. Yetkililer, karşılaşmaya üç saat kala yaptıkları incelemenin ardından ''şu an için maç oynanabilir' raporu verdi.

Galatasaray - Manchester United maçı hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta mücadelesinde Manchester United'ı konuk edecek.

RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.

Sanchez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Raul Cabanero ile Inigo Prieto üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra olacak.

Galatasaray ile Manchester United arasında oynanacak dev maçı Exxen canlı olarak yayınlayacak.