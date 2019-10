Zidane looft 'Pajarito': "Onzichtbaar? Hij is heel goed en daarom speelt hij"

Ruim drie jaar na zijn overstap van Peñarol naar Real Madrid lijkt Fede 'Pajarito' Valverde door te breken in de Spaanse hoofdstad.

De in juli 21 jaar geworden middenvelder uit Uruguay verscheen in de laatste drie officiële duels in de basis en kreeg zaterdag na de 4-2 zege op Granada volop complimenten van Zinédine Zidane. De Fransman ziet in Valverde het ideale verbindingsstuk tussen de defensie en de voorhoede.

Zidane kreeg de vraag waarom Valverde eerst 'onzichtbaar' was en nu opeens wél in zijn plannen voorkomt. "Hoezo onzichtbaar? Nee, absoluut niet. Juist het tegenovergestelde, daarom speelt hij."

"Omdat hij goed is en hij in vorm is. We hebben hem niet nu ontdekt. Hij wil laten zien dat hij heel goed is en hij heeft heel goed gespeeld. Hij gaf de assist bij de 2-0 en had met zijn balverovering een groot aandeel in de 3-0."

Valverde genoot afgelopen zomer concrete belangstelling van , waar voormalig -trainer Carlo Ancelotti voor de selectie staat. De Spaanse topclub weigerde pertinent medewerking te verlenen en sloeg naar verluidt een formeel bod van ruim twintig miljoen euro af.

"Fede heeft altijd laten zien dat hij heel goed is. Hij ontwikkelt zich en ik ben blij dat het goed met hem gaat." De basisplaats van Valverde gaat ten koste van James Rodriguez, mede vanwege diens mindere capaciteiten op defensief gebied.

"Fede is een ietwat moderne voetballer. Hij denkt altijd offensief en heeft veel loopvermogen", besloot Zidane. "Niet alleen offensief, maar ook defensief. Dat is heden ten dage belangrijk en op dit moment doet hij het goed."

Valverde heeft met zijn deelname aan de Copa América een drukke zomer achter de rug. Tot aan de eerste interlandperiode in september deed hij alleen acht minuten mee tegen (2-2).

In de voorbije twee weken kreeg de Uruguayaan echter volop het vertrouwen van Zidane.