"Ze vinden Depay mysterieus, arrogant ook soms, maar ze kennen hem niet"

Woensdag ging de documentaire Ange et démons over Memphis Depay op RMC Sport in première.

In de film van Alistair Bouysse komen de naasten van de aanvaller van aan het woord, zodat men in Frankrijk een beter beeld krijgt van de Oranje-international. Bouysse stelt dat Depay ondanks de mindere vorm nog steeds als een fenomeen wordt gezien in Frankrijk.

"Mensen in Frankrijk vinden hem mysterieus, arrogant ook soms, maar ze kennen hem niet écht. Dat maakte hem ook zo geschikt voor een documentaire. We wilden laten zien waarom Memphis is zoals hij is", zegt Bouysse in gesprek met het Algemeen Dagblad . "Vrijwel iedereen die hem goed kent, lijkt een zekere warmte voor hem te voelen. Die mensen zien zijn lieve, kwetsbare kanten."



"Bij het grote publiek is dat vaak anders. Die hebben het beeld dat hij op Instagram uitstraalt, of wanneer hij hardop uitspreekt dat Lyon eigenlijk niet groot genoeg is voor hem." De filmmaker erkent dat Depay een 'speler van extremen' is. "Alles of niets. Soms heeft dat iets oneerlijks, maar hij legt die lat ook zelf heel hoog. In Frankrijk kennen we dat niet, een speler die zegt dat hij de beste ter wereld wil zijn.''



In de documentaire wordt ook het geloof van Depay belicht. Bouysse stelt dat de aanvaller relaxter in het leven staat en denkt aan de medemens. "Dat vind ik misschien wel de mooiste beelden. Memphis die namens de club een kinderziekenhuis bezoekt. De oprechte warmte die hij toont, maar vooral: dat hij een paar uur langer blijft dan eigenlijk had gehoeven. Het langst van alle spelers.''