Wijnaldum: "We willen niet denken wat we al kampioen zijn"

Liverpool staat met acht punten voorsprong eerste in de Premier League, maar Georginio Wijnaldum wil nog niet denken aan het kampioenschap.

De ploeg van Jürgen Klopp kent een perfecte start van het seizoen in de Premier League. Tegen boekte de club zaterdag de achtste zege. De goede reeks werd vorig seizoen al ingezet, waardoor the Reds al zeventien wedstrijden op rij hebben gewonnen in Engeland.

"We willen niet denken wat we al kampioen zijn. Dat zou echt verkeerd zijn", vertelt Wijnaldum in gesprek met Sky Sports . "Ik weet zeker dat de manager ons met onze voeten op de grond zal houden en zegt dat we gewoon aan onszelf moeten denken en proberen goed te spelen en elke week honderd procent proberen te geven."

Lees beneden verder

"We moeten gewoon doen wat we eerder deden en naar onszelf kijken en niet te veel naar andere teams kijken omdat we geen invloed hebben op andere team. We hebben geen controle over de prestaties van de andere teams."

"We moeten alleen zorgen dat we klaar zijn voor de komende wedstrijden en ervoor zorgen dat we klaar zijn en proberen goede resultaten te behalen, omdat we weten dat het snel kan veranderen. Dan zullen we aan het einde van het seizoen zien waar we staan."

Wijnaldum kwam dit seizoen in twaalf wedstrijden, waarvan elf als basisspeler, voor binnen de lijnen en daarin was hij één keer trefzeker. De 59-voudig international meldde zich maandag bij het voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Noord-Ierland en Wit-Rusland.