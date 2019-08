Wie is de scheidsrechter bij de UEFA Super Cup? Stephanie Frappart schrijft geschiedenis

De Franse scheidsrechter leidt woensdagavond een door vrouwen gedomineerd arbitrageteam bij de strijd om de Europese Super Cup.

De strijd tussen CL-winnaar en EL-winnaar is nu al historisch nog voordat er ook maar een seconde gevoetbald is.

Dat is omdat het de eerste UEFA-eindstrijd wordt waar een vrouwelijke scheidsrechter de leiding heeft over een mannenwedstrijd.

De Europese voetbalbond bevestigde begin augustus dat Stephanie Frappart de arbiter is voor het duel tussen beide Engelse grootmachten.

Die beslissing werd positief ontvangen door beide trainers Jürgen Klopp en Frank Lampard, waarbij laatstgenoemde sprak van 'een stap in de goede richting'.

In aanloop naar de wedstrijd vertelt Goal je alles wat je moet weten over Frappart en haar voor het grootste deel uit vrouwen bestaande team.

Wie is Stephanie Frappart?

Stephanie Frappart is een Franse scheidsrechter die sinds 2009 op de internationale arbiterslijst staat van de FIFA.

Door haar UEFA-scheidsrechtersbaas Roberto Rosetti wordt ze omschreven als 'een van de beste vrouwelijke arbiters. Niet alleen in Europa, maar op de hele wereld'.

In Nederland kunnen we haar kennen van haar optreden in de recente WK-finale tussen de en de Verenigde Staten, terwijl ze in Frankrijk een enorme staat van dienst heeft.

In 2014 werd ze daar al de eerste vrouw die een wedstrijd floot in de Ligue 2 en vijf jaar later schreef ze opnieuw geschiedenis door het -duel tussen en te leiden.

"Ik voel me erg trots", stelde Frappart in april 2019 na die wedstrijd. "Ik kan zeggen dat ik de kwaliteiten heb om te fluiten in de Ligue 1", aldus de 35-jarige.

"Ik realiseer me dat dit duel de geschiedenisboeken in gaat. De verwachtingen waren hooggespannen, maar ik benaderde het als elke andere wedstrijd. Ik heb laten zien dat ik het kan."

In het nieuwe seizoen in de Ligue 1 zal ze opnieuw wedstrijden toegewezen krijgen en ze gelooft dat die ervaring op dat niveau haar helpt om goed te fluiten tijdens de Super Cup.

"Ik ben nu een bekende naam in de wereld", stelde ze. "Maar dat gebeurde ook toen ik in de Ligue 1 debuteerde, dus ik ken het gevoel en weet hoe ik me moet voorbereiden."

Tijdens de bekendmaking van haar aanstelling voor de Super Cup liet UEFA-voorzitter Aleksandr Ceferin zich hoopvol uit over de toekomst van het (vrouwen)voetbal.

"Als een organisatie onderkennen we het belang van de ontwikkeling van vrouwenvoetbal in alle aspecten. Ik hoop dat Stephanie's toewijding en kunde een inspiratie is voor miljoenen meisjes en vrouwen in Europa", aldus Ceferin.

"Ik hoop dat zij inzien dat er geen grenzen bestaan als je er alles voor overhebt om je droom te bereiken", besluit de beleidsbepaler, die ook twee Italiaanse scheidsrechters een hart onder de riem wil steken.

Annalisa Moccia en Giulia Nicastro kregen te maken met seksistische leuzen van een televisieverslaggever en een speler toen zij als officials actief waren in Italië. Als steuntje in de rug zijn ze beiden uitgenodigd om de Super Cup te bekijken.

Wie zijn de assistenten van Stephanie Frappart?

Het tweetal krijgt verder geen officiële taak, want het arbitraire kwartet wordt naast Frappart gevormd door Manuela Nicolosi, Michelle O'Neill en de Turkse scheidsrechter Cuneyt Cakir.

De Italiaanse Nicolosi en de Ierse O'Neill hebben beiden al met Frappart gewerkt als assistent-scheidsrechters bij de finale van het WK voor Vrouwen in 2019.

"Het is behoorlijk tof om jonge meisjes te inspireren, om de weg te plaveien voor de jeugd. Dat is heel speciaal", aldus O'Neill voorafgaand aan de Super Cup-finale.

"Toch is dit niet onze eerste keer op een groot podium. Ik was de eerste Ierste official op een WK-finale, man of vrouw, dus ik weet wel hoe ik op emoties moet reageren en hoe ik gefocust moet blijven", verzekert ze.

Gingen andere vrouwen Frappart voor?

Er zijn meer vrouwen geweest die de leiding hadden over een mannelijke voetbalwedstrijd, maar het is een relatief nieuwe ontwikkeling.

Lees beneden verder

Hoewel Frappart de eerste vrouw is in een officiële UEFA-finale, is ze niet de eerste vrouw die een herenwedstrijd fluit.

Die eer is voor de Zwitserse Nicole Petignat, die tussen 2004 en 2009 drie kwalificatieduels floot voor de toenmalige UEFA Cup.

Bibiana Steinhaus werd in 2017 de eerste vrouw die een wedstrijd in de floot. In Nederland heeft nog geen vrouwelijke scheidsrechter geschopt tot het betaalde voetbal.