Welke scenario's zijn nog mogelijk op de slotdag van de Bundesliga?

De laatste speelronde van de Duitse Bundesliga wordt zaterdag afgewerkt en de spanning is om te snijden bij de Oosterburen.

Op vrijwel alle fronten wordt nog gestreden. Het kampioenschap is nog niet beslist, de strijd om het laatste ticket voor de ligt nog open en er zijn ook nog diverse clubs in de race voor de . Goal zet alle mogelijke scenario`s op een rij:

De strijd om de titel:

Bayern Munchen leek de afgelopen weken onbedreigd op de landstitel op te stevenen nadat Dortmund in maart en april een ruime voorsprong uit handen gaf. Nu is het echter der Rekordmeister die niet thuisgeeft en op de slotronde kunnen beide teams nog kampioen worden.

Bayern heeft een voorsprong van twee punten en kan ook buigen op een veel beter doelsaldo, wat bij een gelijke puntenstand de doorslag geeft. Dortmund kan dus alleen de titel grijpen als het zelf wint op bezoek bij Borussia Monchengladbach en als Bayern in eigen huis ten onder gaat tegen .

Wie pakt het laatste CL-ticket?

Frankfurt en Monchengladbach zullen de punten allerminst cadeau doen aan de titelkandidaten, want ze zijn zelf nog volop in de race voor plek vier, die aan het einde van de rit recht geeft op de Champions League. heeft zich hier net als de twee titelkandidaten al voor geplaatst en kan rustig toekijken wie zich als vierde kwalificeert.

Ook het uit bij spelende van Peter Bosz maakt hier nog serieuze aanspraak op en Wolfsburg maakt nog een theoretische kans als het zelf met minimaal 10-0 wint van Augsburg en dan de andere drie kandidaten ziet verliezen.

Die Wolfe zijn dus uitgesloten en voor de overige drie kanshebbers wordt het razendspannend. BMG en Leverkusen hebben 55 punten en Frankfurt volgt met 54. Ook hier is het doelsaldo uiteindelijk bepalend. Monchengladbach staat op +15, Leverkusen op +13 en Frankfurt op +16.

Welke clubs mogen de Europa League in?

De nummers 5, 6 en 7 mogen zich volgend seizoen melden in de Europa League. De twee clubs die naast de Champions League grijpen, hebben wel al genoeg punten om zeker te zijn van de Europa League. Zij staan na de laatste speelronde dus sowieso niet met lege handen.

Voor de nummer 7 Wolfsburg wordt het nog wel spannend. De ploeg van spits Wout Weghorst staat er met 52 punten en een doelsaldo van +5 het beste voor, maar weet zich op een punt achtervolgd door , dat een veel beter doelsaldo kan overleggen (+20). Ook maakt met 50 punten (DS +8) nog kans, maar is dan wel afhankelijk van twee andere wedstrijden.

Wolfsburg speelt thuis tegen het nergens meer voor strijdende Augsburg, Hoffenheim gaat op bezoek bij het eveneens al uitgespeelde FSV Mainz en Werder Bremen reist af naar Leipzig, waar de nummer drie van de competitie het seizoen afsluit voor eigen publiek.

Wie degraderen uit de ?

Alleen in de staart van de competitie zijn de beslissingen al gevallen. Nurnberg en Hannover weten al enkele weken dat zij volgend seizoen een niveau lager actief zijn en Stuttgart zal een play-offduel moeten zien te overleven tegen de nummer drie van de 2. Bundesliga. Dit zal Union Berlin of Paderborn worden, afhankelijk van de laatste speelronde aldaar. FC Kõln is al zeker van promotie.