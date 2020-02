Van Persie vraagt om meer tijd voor Solskjaer: "Manchester United kan niet bezig blijven"

The Red Devils hebben weinig consistentie sinds Sir Alex Ferguson in 2013 met pensioen ging. Inmiddels is men al vier trainers verder na de Schot.

kan niet bezig blijven met het ontslaan van trainers en Ole Gunnar Solskjaer verdient meer tijd om zijn waarde te bewijzen, aldus Robin van Persie.

De Nederlandse oud-spits was in januari nog kritisch op de Noor toen hij zei dat de reactie van Solskjaer te koeltjes was na een nederlaag tegen . Hij had meer pit willen zien.

Solskjaer vatte dat niet lichtzinnig op en meldde dat Van Persie niet de aangewezen persoon was om zijn manier van managen ter discussie te stellen.

Ondanks die twist en de huidige zevende plaats in de Premier League acht Van Persie het voor zijn voormalig werkgever niet wenselijk dat er weer een nieuw gezicht voor de groep komt te staan.

Als Solskjaer United's man is, vindt Van Persie dat hij ook de tijd en het vertrouwen moet krijgen van de clubleiding en fanatieke achterban.

"Zeker nadat Alex Ferguson vertrok, heeft iedereen ingezien dat het lastig zou worden om zijn prestaties te evenaren", aldus Van Persie, die aanwezig was bij een evenement van Enterprise rent-a-car en sprak met Omnisport.

"Ik denk dat dit voor iedereen duidelijk is nu [David] Moyes, [Louis] van Gaal, [José] Mourinho en Solskjaer zich eraan hebben gewaagd."

'Ferguson nam de tijd om zich aan te passen en werkte daarna toe naar een bepaald nieveau. Ik denk dat het voor de club niet ideaal is om elk jaar of elke twee jaar van trainer te wisselen."

"Als je voor Solskjaer gaat, ga dan echt voor hem en geef hem de tijd. Zo denk ik erover, want de club moet stabiliteit vinden voor de toekomst."

United boekte maandag een veelbelovende 2-0 zege op , waardoor het gat met de top 4 in de Premier League is verkleind tot slechts drie punten.

Van Persie was onder de indruk van dat optreden, maar voelt ook dat een gebrek aan consistentie de ploeg ervan weerhoudt om in het spoor te blijven van en .

"Nu winnen ze dan van Chelsea en ik moet eerlijk toegeven dat het een goede wedstrijd was", aldus de Nederlander.

"Alleen is het altijd maar weer de vraag wat ze in de weken daarna laten zien. Het is niet consistent genoeg om echt serieus mee te doen."

"Het is natuurlijk lastig om een prijs te pakken als je tegen Liverpool strijdt, want zij zijn geweldig dit jaar en Manchester City was vorig seizoen briljant."

"City zit dit jaar niet op hetzelfde niveau, maar ze zijn nog altijd van topklasse en dat is het niveau wat United ook moet bereiken. Helaas is consistentie het moeilijkste in de voetballerij."

'Zelfs wedstrijden als uit zijn heel lastig om te winnen. Je moet op dat moment alles goed doen en dat is een grote uitdaging voor elke club."

United gaat proberen om via een plekje bij de beste vier in de Premier League volgend seizoen terug te keren in de en tegelijkertijd biedt de een extra optie.

De winnaar van Europa's tweede clubtoernooi plaatst zich automatisch voor de volgende editie van de Champions League en Manchester United is één van de favorieten.

Solskjaer's mannen spelen in de zestiende finale tegen en Van Persie denkt dat zijn oude werkgever het toernooi kan winnen, al noemt hij ook en Arsenal als kanshebbers.

"Arsenal en Man United zijn absoluut de favorieten. Ajax werd op een vrij lullige manier uitgeschakeld in de Champions League en dat hoort er helaas ook bij. Ik denk dat zij ook een kans maken in de Europa League, want zij hebben ook een hartstikke goeie selectie."

'In de Europa League stellen Premier League-clubs geregeld een mix van talenten en wisselspelers op tot de knock-outfase, maar vanaf dit moment zullen ze hun beste elf in gaan zetten", verwacht Van Persie.

"Manchester United is volgens mij in it to win it. Op die manier moeten ze zich ook voorbereiden, want er ligt een geweldige prijs voor het grijpen."