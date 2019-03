Van Drongelen vergelijkt 2. Bundesliga met Eredivisie: "Misschien wel sterker"

Rick van Drongelen is niet meer weg te denken uit de basiself van Hamburger SV.

Met de Duitse club hoopt de centrumverdediger snel terug te keren in de , waar HSV vorig seizoen uit degradeerde. Met Van Drongelen als een van de smaakmakers is de formatie uit Hamburg goed op weg, maar promotie is nog geen zekerheid. In gesprek met VTBL laat de oud-speler van zich uit over zijn seizoen in Duitsland. "We zijn goed op weg, maar er is nog niks beslist en we zijn er nog lang niet."

De twintigjarige Van Drongelen ruilde Sparta ruim anderhalf jaar geleden in voor een avontuur bij de gevallen Duitse topclub. Inmiddels speelt hij met Hamburger SV in de 2. Bundesliga. "De competitie is misschien wel sterker zelfs. Daarmee wil ik overigens niet zeggen dat het voetbal mooier is. Maar er is ongelofelijk veel bereidheid bij alle ploegen. Veel strijd, veel fysiek en veel loopvermogen. Duitsers blijven gaan tot de laatste seconde. Het is een zware competitie", weet Van Drongelen inmiddels uit ervaring.



Na 26 wedstrijden staat HSV op de tweede plek in de 2. Bundesliga. "De eerste twee ploegen promoveren direct. Daar zouden we super blij mee zijn in Hamburg. Al streef je altijd het hoogste na. Dus we willen zeker ook kampioen worden, dat zou het echt afmaken. In Nederland zijn we soms nog te naïef. Natuurlijk wil je iedere week mooi voetbal spelen en winnen, maar er zijn wedstrijden waarin dat niet lukt. Dan moet je een plan B hebben. Als je wint en het is bar en bar slecht, hoor je daar later niemand meer over."



Van Drongelen heeft nog een contract tot de zomer van 2022 in het Volksparkstadion. "Ik heb het super naar mijn zin, ik speel bij een mooie en grote club. Mensen onderschatten wel eens hoe groot HSV is. Iedere thuiswedstrijd zitten er 55.000 man op de tribunes. Mensen die bij me op bezoek komen zijn ook vaak zichtbaar onder de indruk", vertelt de jeugdinternational, die zijn pijlen heeft gericht op een snelle terugkeer in de Bundesliga. "We gaan er alles aan doen om deze club weer op het hoogste niveau terug te krijgen."