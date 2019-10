Van Bommel reageert op geruchten: "Zo gaat het altijd in de voetballerij"

PSV hervat de competitie komende zaterdag met een uitwedstrijd tegen FC Utrecht.

In De Galgenwaard kan trainer Mark van Bommel weer een beroep doen op Jeroen Zoet en Mohamed Ihattaren. De oefenmeester van de Eindhovenaren laat zich op de persconferentie in aanloop naar het duel in de Domstad uitermate lovend uit over de zeventienjarige middenvelder, die recent zijn vader verloor.

"Met Mo'tje gaat het goed. Heel goed zelfs. Ik vind het knap hoe hij met alles omgaat als zeventienjarige. Het trainen zorgt voor afleiding, maar als hij soms liever thuis wil zijn dan mag hij dat. Dat heb ik hem direct verteld. De groep is er voor hem en hij is morgen inzetbaar. We missen alleen de langdurig geblesseerden Yanick van Osch en Sam Lammers", zo zei Van Bommel vrijdag volgens de officiële website van . Donyell Malen werd afgelopen week in verband gebracht met , maar Van Bommel maakt zich daar niet direct zorgen over.

"Zo gaat het altijd in de voetballerij. Als iemand opvalt, goed speelt of veel goals maakt, ben je onderwerp van gesprek. Dat is altijd zo geweest. De jongens houden elkaar onderling wel op de grond hoor", stelt de oefenmeester. Zijn ploeg heeft, net als , 23 punten uit 9 wedstrijden verzameld. "Het zijn heel belangrijke wedstrijden die je allemaal moet winnen, maar het kampioenschap speelt pas in de laatste fase van het seizoen."

"Als speler dacht ik ook niet bij de eerste wedstrijd: deze gaat erom. En ook niet bij de twaalfde. Ik wilde wel altijd winnen, maar verder kijken dan de eerstvolgende wedstrijd heeft absoluut geen zin", concludeert Van Bommel. De eerstvolgende wedstrijd is tegen het van John van den Brom, die uitkijkt naar de ontmoeting met PSV. "Weet je wat prettig is? Dat het stadion helemaal uitverkocht is. Ik vind het lekker dat we 's avonds spelen, dat geeft nog meer sfeer. We hebben twee weken naar deze wedstrijd toe kunnen leven en ik heb er zin in."

"Het moet een wedstrijd zijn en blijven", zo blikt Van den Brom op de officiële kanalen van FC Utrecht vooruit op het treffen. "Je weet nooit hoe het gaat lopen. We spelen lekker als we thuis spelen, want de steun is altijd een extra motivatie. Uiteindelijk moeten we daarvan zien te profiteren."