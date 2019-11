Tottenham Hotspur zet Mauricio Pochettino op straat

Mauricio Pochettino is ontslagen als manager van Tottenham Hotspur, zo laat de Engelse club dinsdagavond weten via de clubsite.

De 47-jarige oefenmeester was sinds de zomer van 2014 werkzaam bij the Spurs en had nog een contract tot medio 2023. Met een veertiende plaats in de Premier League kent Tottenham een tegenvallende start van het seizoen.

"Dit is niet de beslissing die we als bestuur hadden willen nemen en dat hebben we zeker niet zomaar gedaan. Helaas zijn de resultaten in binnenlandse competitie al sinds het einde van vorig seizoen extreem teleurstellend. Het bestuur moet moeilijke beslissing nemen, dat doen we in het belang van de club. Mauricio en zijn staf zullen altijd onderdeel blijven van onze clubgeschiedenis. Ik bewonder de manier hoe hij met moeilijke situaties is omgegaan", laat voorzitter Daniel Levy weten op de website van Tottenham.

Lees beneden verder

"We hebben een getalenteerde selectie, die weer energie moet krijgen om onze supporters een positief seizoen te bezorgen", stelt de preses.

Tottenham neemt tegelijkertijd afscheid van Jesus Perez, Miguel D'Agostino en Antoni Jimenez, die tot de staf van Pochettino behoorden.

De Daily Telegraph maakte dinsdag al melding van een crisisoverleg bij Tottenham. Er werd nog gemeld dat Pochettino de wedstrijd tegen van aankomend weekeinde nog zou krijgen om zijn baan te redden, maar dit is klaarblijkelijk niet het geval.