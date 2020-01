Ten Hag: "Soms zie je dat hij zoekende is, dat is niet meer dan logisch"

Ryan Babel maakte onlangs voor de tweede keer zijn rentree bij Ajax.

Zondagmiddag tegen volgde het debuut van de van gehuurde aanvaller. De Oranje-international slaagde er in de met 2-1 gewonnen wedstrijd niet in om zelf te scoren en werd na zeventig minuten naar de kant gehaald voor Lassina Traoré.

Trainer Erik ten Hag was desondanks tevreden met het spel dat de routinier liet zien. "Ryan heeft heel goede momenten gehad, maar soms zie je ook dat hij nog zoekende is. Dat is niet meer dan logisch", wordt de oefenmeester, die Babel op de rechterflank liet beginnen, geciteerd door De Telegraaf.

Volgens Ten Hag spelen buitenspelers bij tegenwoordig anders dan vroeger: "Die heeft veel bewegingsvrijheid en daarbij gaat het om tegengestelde loopacties maken en de tegenstander in verwarring brengen. Dat vergt aandacht en tijd. Daar moeten we aan gaan werken."

De coach is er echter van overtuigd dat Babel zich deze speelwijze snel eigen zal maken: "Ryan heeft precies die eigenschappen om bij ons uit te gaan blinken en een bijdrage te gaan leveren aan een winnend Ajax."

In tegenstelling tot de aanvaller, was middenvelder Ryan Gravenberch wel een van de doelpuntenmakers tegen Sparta. De jongeling mocht op het middenveld beginnen door de afwezigheid van Daley Blind, waardoor Lisandro Martínez een linie naar achter is geschoven.

"Deze wedstrijd bevestigt hij ook weer waar hij op dit moment in zit: een fase waarin hij meer verantwoordelijkheid neemt. Er zit bij hem winnaarsdrang in. Ik denk dat hij uitstekend gespeeld heeft", is Ten Hag lovend over het talent.

De zeventienjarige middenvelder zelf is blij met zijn doelpunt: "Er was een klein gaatje, ik zag mijn kans en schoot de bal via binnenkant paal binnen. Ik heb vroeger altijd gezegd dat ik mezelf als een soort slang zie die tussen verdedigers door gaat. Dit was zo'n goal."

Wel is hij kritisch op de momenten waarop hij balverlies heeft geleden: "Die moeten er wel uit. Ik denk dat ik ook nog wel wat agressiever in de duels kon gaan. Maar verder vond ik het wel goed gaan."