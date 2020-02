Ten Hag herstelt 'Chelsea-middenveld' in ere tegen Getafe

Ajax start donderdagavond tegen Getafe in de zestiende finales van de Europa League met Hakim Ziyech en met Daley Blind in de basis.

Beide spelers zijn fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen. Bruno Varela begint onder de lat: hij is de vervanger van de geschorste André Onana. Het eerste duel tussen en de nummer drie van LaLiga begint om 18.55 uur.

Ziyech staat opgesteld als nummer tien, voor een controlerend blok op het middenveld met Lisandro Martínez en Donny van de Beek. Daarmee hanteert Ajax hetzelfde middenrif als in de uitwedstrijd tegen (4-4) in de groepsfase van de .

Voorin moeten Ryan Babel, Lassina Traoré en Dusan Tadic voor het gevaar zorgen. Traoré is de centrale spits, net als zondag tegen (3-0).

Meer teams

De inzetbaarheid van Blind en Ziyech was deze week de grote vraag bij de Amsterdammers. Blind, teruggekeerd nadat hij kampte met een ontstoken hartspier, speelde de afgelopen twee wedstrijden als invaller en hetzelfde geldt voor Ziyech na zijn kuitblessure.

Voor beide spelers is de wedstrijd tegen dus hun eerste als basisspeler sinds hun terugkeer. Opmerkelijk is verder dat niet Kjell Scherpen, maar Dominik Kotarski de reservekeeper van Ajax is.

Lees beneden verder

Noussair Mazraoui, David Neres en Quincy Promes zijn geblesseerd achtergebleven in Amsterdam. Aan de kant van Ajax staan Dusan Tadic, Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico op scherp: bij een gele kaart tegen Getafe zijn zij geschorst bij de return in de Johan Cruijff ArenA.

Opstelling Getafe: Soria; Damián, Djene, Etxeita, Olivera; Nyom, Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Mata, Deyverson

Opstelling Ajax: Varela; Dest, Alvarez, Blind, Tagliafico; Martínez, Van de Beek; Ziyech; Babel, Traoré, Tadic.