Stam: "Iedereen roept om hem, maar ik luister niet naar iedereen"

Het kwakkelende Feyenoord hervat de Eredivisie komende zondag met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo.

Trainer Jaap Stam laat op de persconferentie in aanloop naar de ontmoeting met de Almeloërs weten dat Nicolai Jörgensen fit is voor die ontmoeting. Of de Deense spits ook een basisplaats heeft, laat de oefenmeester van de Rotterdammers voorlopig nog in het midden.

Tegelijkertijd is het de vraag of Stam tegen Heracles een basisplaats inruimt voor de Argentijnse aankoop Marcos Senesi. "We zijn altijd bezig met de ideale samenstelling van het elftal. Iedereen roept om Marcos, maar ik luister niet naar iedereen. Hij maakt stappen. Of dat genoeg is, gaan we morgen bekijken. Snapt hij wat we van hem vragen? Als dat niet zo is, wachten we nog even", zo tekenen de NOS en RTV Rijnmond op uit de mond van Stam tijdens de persconferentie.

Lees beneden verder

De wisselvalligheid van baart Stam zorgen. "Ik heb niet zo heel veel geslapen, nee. Je blijft met vraagtekens zitten. Wat moeten we beter doen? We weten dat we naar een constant niveau moeten toewerken en dat het resultaat soms niet is wat we willen", bekent de oefenmeester. Ondanks de wisselende resultaten is Stam niet van plan om zijn tactiek aan te passen. "Het aantal verdedigers blijft hetzelfde. Als wij aanvallend willen spelen en je komt op achterstand, dan is de intentie van de jongens om het goed te maken."

Uiteindelijk gaan, in plaats van één back, allebei onze backs aanvallend staan. En als iedereen naar voren gaat, dan staan de centrale verdedigers niet goed ten opzichte van de tegenstanders. Als je balverlies lijdt, kom je vaak voor verrassingen te staan. Spelers moeten rustiger blijven en vanuit hun taak en man spelen", benadrukt Stam, die hoopt dat zijn ploeg structureel het niveau van de wedstrijden tegen (5-1 zege) en (2-0 zege) kan halen. "Uiteindelijk zien we ook dat de spelers dingen goed uitvoeren en een hoog niveau kunnen halen. Daar val je ook altijd op terug."

Collega Frank Wormuth van noemt de uitwedstrijd tegen Feyenoord op de website van de club een 'uitdaging'. "Ik geloof niet dat ze al met de komende wedstrijden tegen Young Boys en bezig zijn, Feyenoord zal honderd procent op ons gefocust zijn", stelt de Duitse trainer van Heracles. "Feyenoord zit midden in een veranderproces. Een nieuwe trainer, een aantal nieuwe spelers. Dat kun je zien aan de resultaten. Ze winnen met 5-1 van FC Twente en verliezen vervolgens met 4-2 bij ."