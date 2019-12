Sinterklaas-tweet van Ajax valt volledig verkeerd bij internationaal publiek

Een tweet van Ajax ter ere van pakjesavond is bij een internationaal publiek in het verkeerde keelgat geschoten.

De Amsterdammers publiceerden een video met de top vijf 'pakkies': vijf grote overwinningen uit de clubhistorie. De term 'pakkies' deed twitteraars echter denken aan de Engelstalige term 'pakis', een denigrerende term om mensen van Pakistaanse komaf mee aan te duiden.

In de video waren beelden van de 1-4 tegen van vorig seizoen, de 1-5 tegen in 2007, de 8-2 tegen in 1983, de 1-8 tegen in 2007 en de 9-0 tegen Sparta in 2001 te zien.

Op de tweet kwamen tot aan het moment van schrijven 527 reacties, die bijna allemaal van internationale lezers komen en betrekking hebben op de term 'pakkies'. Sommige twitteraars taggen anti-racismeorganisatie Kick It Out in hun reactie.

heeft de opmerkingen meegekregen en benadrukt in een vervolgtweet zich van geen kwaad bewust te zijn. "Het is een Nederlandse term die betekent: een ploeg met grote cijfers verslaan", zo schrijft Ajax.

"Het is nooit onze intentie om mensen te kwetsen. Louter liefde uit Amsterdam." Op die tweet reageren voornamelijk lezers die vinden dat Ajax de aanvankelijke kritiek eigenlijk langs zich heen had moeten laten gaan, omdat er geen kwade opzet was.