Ron Jans reageert: "Ik voel me niet schuldig, want ik bén geen racist"

Vrijdagavond werd bekend dat Ron Jans voorlopig terug is getreden van zijn spelersgroep bij FC Cincinnati.

De oefenmeester heeft volgens The Cincinnati Inquirer het 'N-woord' meegezongen toen er in de kleedkamer een liedje werd gedraaid en zijn club is inmiddels een onderzoek begonnen naar het voorval.

In een eerste reactie aan het Algemeen Dagblad laat Jans weten 'kapot' te zitten. "Ik denk alleen maar: 'Is dit echt wat er momenteel allemaal gebeurt?' Ja, het is echt. De zomer is opeens een winter voor mij geworden", beantwoordt hij zijn eigen vraag tegenover de ochtendkrant.

Jans geeft toe dat hij beter niet op een dergelijke manier mee had kunnen zingen: "Ik ben inderdaad wat onhandig geweest door een stukje tekst mee te zingen. Maar nu wordt van iets onhandigs iets heel groots gemaakt."

Vanwege het lopende onderzoek kan hij verder niet inhoudelijk ingaan op de zaak. Jans benadrukt wel alles wat te maken heeft met slavernij, discriminatie en racisme te 'haten'.

"Als ik kan helpen dat te bestrijden in de samenleving, dan doe ik heel graag mee. Ik heb onder meer het Apartheid Museum bezocht, heb veel films en boeken over dit onderwerp gekeken en gelezen."

Jans, die zelf veel naar hiphop-nummers luistert, kende het liedje in kwestie niet. "Ik voel me niet schuldig. Want ik bén geen racist. Wat ik heb gedaan is in Amerika toch enigszins onhandig."

"Maar tussen een onhandige actie en wat er nu allemaal gebeurt, dat is niet te bevatten." De oefenmeester betreurt de gang van zaken dan ook, aangezien hij het goed naar zijn zin heeft in de Verenigde Staten: "Deze hele situatie voelt gewoon zó vreemd aan."