Ontgoocheling bij Oranje: "Blijkt dat we nog een lange weg te gaan hebben"

Het Nederlands elftal verloor zondagavond in de EK-kwalificatiereeks op dramatische wijze van Duitsland en dat leidt tot teleurgestelde reacties.

Oranje vocht zich in de tweede helft terug van een 0-2 achterstand, maar moest in de laatste minuut van de officiële speeltijd toch het hoofd buigen voor de Duitsers (2-3). Aanvoerder Virgil van Dijk maakt na afloop een ontgoochelde indruk.

De verdediger erkent direct na afloop voor de camera van de NOS dat Oranje nog lang niet is waar het wil zijn. "We wisten dat we nog een lange weg te gaan hebben en dat blijkt maar weer vanavond", verzucht hij. "We kwamen zo goed terug. Dan moet je minimaal een punt pakken. Balen dat dat niet is gelukt."



Nederland speelde een povere eerste helft en keek door doelpunten van Leroy Sané en Serge Gnabry bij rust tegen een 0-2 achterstand aan. Matthijs de Ligt en Memphis Depay nivelleerden de score in de tweede helft, maar via Nico Schulz ging Duitsland alsnog met de zege aan de haal.



Van Dijk geeft toe dat Oranje met name voor rust kwetsbaar was. "We waren zoekende in de eerste helft. Zij hadden heel veel beweging en bij ons stond het organisatorisch niet goed. Na rust pakten we het sterk op. Het stond verdedigend ook goed en Frenkie de Jong speelde meer vanuit het middenveld", zo besluit de centrumverdediger.