Nieuw contract in de maakt voor Tomori bij Chelsea

Fikayo Tomori staat op het punt om een nieuw contract bij Chelsea te tekenen nu de gesprekken in een vergevorderd stadium zijn gekomen.

-manager Frank Lampard doet dit seizoen een beroep op verschillende spelers die de opleiding bij de club doorliepen en Tomori is een van de spelers die het vertrouwen heeft gekregen.

De 21-jarige verdediger speelde vorig seizoen onder Lampard op huurbasis bij Derby County en hij was eerder actief voor Hull City en .

De Engels international kwam dit seizoen tot dusver tot zestien wedstrijden in de hoofdmacht van the Blues en was daarin één keer trefzeker en gaf één assist.

Tomori gaat in navolging van Mason Mount, Callum Hudson-Odoi, Ruben Loftus-Cheek, Billy Gilmour en Jamie Cumming zijn contract vernieuwen.

De 21-jarige verdediger werd in november voor het eerst opgeroepen voor the Three Lions en speelde zijn eerste interland in hun 4-0 overwinning op Kosovo.

De gesprekken over een contractverlenging zijn al maanden aan de gang, waarbij de centrale verdediger een loonsverhoging krijgt in lijn met zijn teamgenoten.

Tomori speelt sinds zevenjarige leeftijd voor Chelsea en in de zomer werd een overstap op huurbasis naar geblokkeerd nadat David Luiz werd verkocht aan .

Hij heeft het in hem getoonde geloof terugbetaald met een aantal indrukwekkende optredens. Hij heeft een samenwerking opgebouwd met Kurt Zouda, daar Toni Rüdiger afwezig was met een blessures.

Net als Tomori is het de verwachting dat Tammy Abraham Reece James en Tino Anjorin in de komende maanden hun contracten gaan verlengen, terwijl Willian contact heeft gehad met zijn vertegenwoordigers en de club over een nieuw contract.