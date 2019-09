Mulder teleurgesteld in gebrek aan ambities bij Oranje-international

Youri Mulder vindt het jammer dat Jasper Cillessen niet de ambitie uitspreekt om via Valencia naar een Europese topclub te willen.

De oud-spits van onder meer vindt dat de dertigjarige doelman, die deze zomer van naar de sinaasappelstad verhuisde, de kwaliteiten heeft om de eerste doelman van een grotere club dan te worden.

In een interview met Ziggo Sport gaf Cillessen aan het 'geen straf' te vinden om tien jaar bij Valencia te spelen. "Je zou ook kunnen stellen: 'Valencia is een fenomenale club, maar het is een tussenstap voor naar een topclub.' Zo goed is hij denk ik wel", reageert Mulder in Rondo op dezelfde tv-zender. "Toen ik dat interview zag, vond ik dat het iets over hem zei. Ik bedoel het juist positief, want ik denk dat hij ook bij of kan spelen."

Ronald Waterreus begrijpt wat collega Mulder bedoelt. "Hij heeft een beetje zijn uitstraling tegen, zeker in dit soort interviews", aldus de voormalig doelman. "Youri licht nu dit uit en ik herinner me de laatste interland voor de zomerstop, dat hij een foutje had gemaakt en dat hij al door mensen was ingelicht wat erover hem gezegd werd in de media. En dat was dan echt een ding voor hem. Dan denk ik: als je een keeper bent van dit niveau, dan is dat een fout en dan heb je dat te accepteren en dan ga je gewoon weer lekker verder."

Zaterdagavond verloor Cillessen met Valencia kansloos van zijn ex-club Barcelona (5-2); bij meerdere momenten zag de goalie er niet goed uit. "Dat kan een keer gebeuren", zegt Waterreus. "Jasper heeft te veel en te lang achter elkaar goed gespeeld op belangrijke momenten dat hij er moest zijn, voor jaren geleden en als Barcelona hem nodig had was-ie er ook altijd, en in Oranje voor het grootste deel ook. "

"Dit gebeurt een keer. Maar het wordt wel tijd dat hij met zijn carrière en staat van dienst wat beter met kritiek omgaat."