Max Taylor overwon kanker en staat nu voor zijn debuut bij Man United

Een jaar geleden onderging de tiener nog chemotherapie en nu kan hij donderdagavond zijn debuut maken voor Manchester United tegen Astana.

Vorige week ging Max Taylor nog op bezoek in het Christie ziekenhuis in Manchester. Hij bracht er een Man United shirt naar een elfjarig jongetje genaamd Kieran.

Het was een klein gebaar om een kankerpatiëntje een hart onder de riem te steken, want Taylor weet maar al te goed hoe het is om ernstig ziek te zijn.

Hij weet precies hoe het voelt als je enige wens is dat je volgende dag beter is dan de dag die je vandaag doormaakt.

In hetzelfde ziekenhuis onderging de verdediger zijn eigen chemotherapie tegen teelbalkanker, dat zich uitzaaide naar zijn buik en longen.

"Het eerste wat ik me afvroeg was of ik ooit nog zou kunnen voetballen, maar vanuit daar kwam ik al snel bij de gedachte dat ik het misschien niet zou overleven", blikte Taylor onlangs terug in gesprek met BBC Sport.

Iets meer dan een jaar na zijn eerste chemokuur is hij niet alleen weer terug op het voetbalveld, maar staat hij zelfs voor zijn profdebuut als negentienjarig talent.

Binnen de club wordt hij al lange tijd gezien als een grote belofte, want in seizoen 2016/17 mocht hij al debuteren bij de reserves toen hij slechts 16 jaar oud was.

Toenmalig jeugdtrainer Kieran McKenna omschreef hem als een 'stoere, agressieve verdediger met veel kopkracht'. Taylor tekende zijn eerste contract in januari 2018.

Slechts vijf maanden later ontdekte hij een bultje in zijn lijf wat er niet hoort te zitten en uit tests bleek dat Taylor was getroffen door teelbalkanker.

"Mijn moeder stortte meteen in toen ze het hoorde", vertelt Taylor aan BBC Sport. "Ik schrok daar zo van dat ik niet eens huilde. Pas toen ik uit de kliniek kwam, dacht ik Oh my God."

Negen weken vol chemokuren eisten hun tol bij Taylor, die zowel mentaal als fysiek een klap kreeg, maar in februari kondigden de artsen aan dat de behandeling succesvol is geweest.

Toch moest hij nog wel een zware operatie ondergaan om de gezwollen lymfeklieren aan te pakken. "Ik voelde me toen nog steeds ziek, was nog steeds kaal."

"Na de operatie lag ik nog vijf dagen in het ziekenhuis met een epidurale pomp en allerlei draadjes en snoeren op en in mijn lijf", legt hij uit.

"Ik keek in de spiegel en vond dat ik er slecht uit zag. Pas drie maanden later begon ik me weer beter te voelen."

Zijn familie en vrienden hebben hem door de moeilijke periode heengesleept en ook de club heeft hem bijgestaan, aldus Taylor.

Voormalig United-trainer José Mourinho sprak hem moed in en ook McKenna en Michael Carrick kwamen hem opzoeken.

De nieuwe oefenmeester Ole Gunnar Solskjaer nodigde hem bovendien uit om het eerste team te zien trainen.

"Dat was een geweldige manier om terug te keren bij de club, heel inspirerend. Dat was zo belangrijk voor me. Ik dacht dat mensen me misschien vergeten waren."

Bij United was niemand hem vergeten, want met zijn talent en persoonlijkheid maakte hij voordien al indruk en met zijn verhaal heeft hij nu een nieuwe dimensie toegevoegd.

"Ik wil echter niet dat mensen mij alleen hierom herkennen", zei Taylor deze week nog tegen MUTV. Daarover lijkt hij zich weinig zorgen te maken, want hij blijft vooral een getalenteerde jonge voetballer.

Dat is ook precies waarom hij nu mag spelen tegen Astana. Hij heeft zijn oproep verdiend. Toen Taylor vorige week vrijdag met de Onder-23 meespeelde, keek Solskjaer toe en raakte overtuigd.

"Je ziet dat hij geen angst meer heeft op het veld", meldde de coach woensdag tijdens de persconferentie.

En waarom zou hij ook? Zoals Solskjaer al zei heeft Taylor 'dingen doorgemaakt die niemand zou moeten ervaren, maar hij is teruggekomen en daarmee inspireert hij iedereen'.

De centrumverdediger zegt zichzelf elke dag dat hij gewoon door moet zetten en nergens bang voor moet zijn. "Het is mogelijk om terug te keren naar hoe je wilt zijn, hoe groot het obstakel ook is."

Zijn uitverkiezing in de wedstrijdselectie in het duel tegen Astana is daar het perfecte bewijs voor.