Marc Overmars strikt ontdekker van Romelu Lukaku voor Ajax

Angelo De Gruyter gaat vanaf komende zomer aan de slag als scout voor Ajax. De 47-jarige Belg beschikt over een aflopende verbintenis met Anderlecht.

Eind januari kreeg De Gruyter, die al zeventien jaar voor werkt, een telefoontje van directeur spelerszaken Marc Overmars. Beide partijen zijn een overeenkomst tot medio 2022 overeengekomen.



De 47-jarige scout gaat in België en Frankrijk spelers zoeken voor de Onder-17, Onder-19, Jong én het eerste van trainer Erik ten Hag. Eventueel wordt er op een lager niveau gescout, indien een tip binnenkomt. "Maar dan moet het al een heel groot talent zijn, het is niet de bedoeling om bij lagere klassen te kijken. Enkel op hoog niveau."



"Ajax heeft een zeer gespecialiseerd computerprogramma waarin nagenoeg alle spelers van de wereld te vinden zijn", licht De Gruyter aan Radio2 toe. "Administratief zal ik minder werk hebben dan bij Anderlecht, maar ik zal héél veel voetbalwedstrijden (moeten) zien en weinig thuis zijn."



De Gruyter scoutte tientallen talenten voor Anderlecht en gaat door het leven als de ontdekker van Romelu Lukaku, Dennis Praet en Leander Dendoncker. Daar loopt hij zelf niet mee te koop. "Scouting is teamwork, maar scouts krijgen ook te maken met makelaars die de ouders soms gek maken met onrealistische voorspellingen. Weet je dat er nu al spelertjes zijn van tien jaar die een makelaar hebben?"