La Gazzetta en Corriere dello Sport zijn snoeihard voor Merih Demiral

Merih Demiral kreeg zaterdagavond de voorkeur boven Matthijs de Ligt in de wedstrijd tussen Juventus en Hellas Verona (2-1).

Volgens de Italiaanse pers speelde hij geen gelukkige wedstrijd. De verdediger veroorzaakte in de eerste helft een strafschop met een onhandige tackle. Hoewel die penalty werd gemist, kwam de 0-1 van Hellas voort uit een daaropvolgende aanval. Het incident wordt Demiral zwaar aangerekend.

Halverwege de eerste helft vergreep Demiral zich aan Samuel Di Carmine. De daaropvolgende strafschop werd door Di Carmine op de linkerpaal geschoten en in de rebound vuurde Darko Lazovic op de lat. Hellas mocht opnieuw opbouwen en uiteindelijk volleerde Miguel Veloso van afstand prachtig raak in de linkerbovenhoek. Via Aaron Ramsey en Cristiano Ronaldo trok de wedstrijd toch nog naar zich toe. Het Italiaanse Calciomercato en FOX Sports delen Demiral een vijf uit voor zijn optreden.

"Hij werd meteen voor de gek gehouden door Di Carmine, die in niets anders dan de botsing geïnteresseerd was. Hij wachtte op de strafschop", aldus Calciomercato. Volgens FOX Sports was de ingreep van Demiral 'naïef' en reageerde hij 'te instinctief'. Il Messaggero geeft de Turkse verdediger, die dit seizoen nog niet eerder in actie kwam, een nipte voldoende met een 5,5. "Twee grote fouten, de strafschop en balverlies aan het begin van de tweede helft, bevlekken een gretig maar onzorgvuldig optreden."

De entree van Demiral ten koste van De Ligt was zeker niet de eerste wijziging in de opstelling van Juventus, ten opzichte van het duel met (0-0) van vorige week. De Corriere dello Sport trekt wisselende conclusies over de vijf nieuwelingen in de opstelling. "Het optreden van Demiral stelde niet veel voor: zijn naïviteit leidde tot het doelpunt van Hellas. Rodrigo Bentancur was niet voldoende; trainer Maurizio Sarri zal meer van hem verwachten. Aaron Ramsey speelde goed en scoorde. Dybala speelde flitsend, maar zonder veel rendement. Gianluigi Buffon was bij zijn terugkeer in de betrouwbaar als altijd."

La Gazzetta dello Sport kiest vier spelers uit voor de rubriek 'top & flop'. Dybala en Ramsey vallen in de eerste categorie, terwijl Demiral en Bentancur negatief worden beoordeeld. "Soms loopt het een beetje uit de hand met de energie van de Turk, en dan gebeurt dat altijd op de meest onhandige plekken. De penalty van Hellas, die de middag een stuk moeilijker had kunnen maken voor Juventus, kwam voort uit zijn gebruikelijke overschot aan enthousiasme", stelt de roze sportkrant. "Als hij die eigenschap kan verbeteren, kan hij een geweldige verdediger worden. Een balverovering bij Samuel Di Carmine deed bijvoorbeeld denken aan Giorgio Chiellini."